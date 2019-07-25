Власти Томска: до 2 августа ситуация с вывозом мусора придет в норму

Все контейнерные площадки Томска обеспечены мусорными контейнерами. Те бункеры, которые забирали с садовых товариществ, вернули обратно. Сейчас основная причина плохого вывоза мусора — незнание маршрутов.

«Сейчас уточняется логистическая схема маршрутов. В их формировании участвуют сотрудники районных администраций. Раньше вместе с Томским районом был 21 маршрут. Сейчас их 46. Когда начали проверять, то выяснилось, что часть адресов водители пропускали. Кто-то по причине незнания, кто-то не успевал по времени и пропускал какие-то адреса, но сейчас все точки уточнили», — рассказал заммэра Вячеслав Черноус на встрече с блогерами.





К ноябрю на каждой контейнерной площадке для сбора мусора в Томске появится информационный стенд, где будет указано время работы мусоровоза, номер маршрута, а также телефон мастера, которому можно будет позвонить в случае, если мусоровоз не прибыл на адрес, либо забрал мусор с опозданием.





«До ноября берем тайм-аут. К этому времени будет сформирована вся база адресов, тогда будет проработан маршрут, тогда и появятся таблички. Интервалы будут указаны не поминутно, конечно, но будет промежуток», — ответил Вячеслав Черноус.





По словам руководителя САХа Михаила Курилов часть маршрутов были действительно сильно перестроены — оператор добавил новые адреса, с которых мусор раньше не вывозился в принципе. При этом, предприятие по-прежнему испытывает недостаток в сотрудниках.





«САХ — это не аморфная структура. Там работают чьи-то папы, чьи-то мамы, там работают те же люди, которые где-то ошибаются. Но мы учимся. Мы ведем работу в круглосуточном режиме. Сейчас мы ждем водителей с категорией С. Нам нужны мастера, логисты, в принципе, нужны профессионалы», — отметил Михаил Курилов.





В свою очередь, Вячеслав Черноус добавил, что уже сейчас ситуация с вывозом мусора нормализовалась.





«Поручение Ивана Кляйна о том, чтобы наладить работу до 2 августа, мы выполним. Я считаю, что ситуация уже стабилизировалась. Но наша задача сделать так, чтобы в идеале люди вообще не замечали работу регоператора. В 2020 году будем работать по массовому переходу к раздельному сбору мусора. Естественно к этому времени нам нужно найти варианты, куда его сбывать, чтобы раздельный сбор был выгоден и частному бизнесу», — резюмировал заммэра.