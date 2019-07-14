Власти Стрежевого отказали в проведении гей-парада
В городе Стрежевой Томской области власти сначала согласовали проведение гей-парада, а потом отправили дополнительное письмо об отказе. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
Власти Стрежевого согласовали проведение гей-парада! Акция состоится 24 июля! Стрежевой может стать первым городом в России, где шествие состоится при согласовании властей, — написал Николай Алексеев.
Он отправил запрос на проведение гей-парада и получил официальное уведомление от администрации Стрежевого. Проведение мероприятия по маршруту, предложенному Николаевым, власти не согласовали. Однако предложили альтернативу.
«На ул. Коммунальная расположена пожарно-спасательная часть № 6, на прилегающей территории к которой запрещено проведение публичных мероприятий... Кроме того, в непосредственной близости от ул. Северной, Коммунальной и Молодежной находятся образовательные учреждения, спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник», Центр туризма и спорта городского округа. Предлагаем изменить место проведения публичного мероприятия на ул. Транспортная», — из сообщения администрации городского округа Стрежевой.
Вскоре появилась информация, что власти Стрежевого отказали в проведении публичного шествия. Из администрации Стрежевого Николаю Алексееву пришло дополнительное письмо.
«Информируем, что при подготовке мотивированного предложения об изменении места проведения публичного мероприятия Администрация городского округа Стрежевой ошибочно не учла размещение в непосредственной близости от ул. Транспортной ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»... Учитывая, что и на пл. Победы г. Стрежевого, и на пл. Нефтяников, равно как и на иных территориях города, невольными получателями указанной выше информации станут несовершеннолетние, считаем недопустимым проведение публичных мероприятий с заявленной целью на территории города», — из текста письма администрации.
Акцию в защиту прав сексуальных и гендерных меньшинств (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) ЛГБТ-сообщество планировало провести 24 июля в Стрежевом.
Ранее Алексеев и его последователи заявляли о желании провести гей-парады во многих российских городах. Местные власти также не согласовывали шествия.
Напомним, что в ноябре 2016 года городской комитет общественной безопасности Томска отказал активистам в проведении гей-парада и ЛГБТ-митингов, сославшись на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.
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