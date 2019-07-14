Власти Стрежевого отказали в проведении гей-парада

В городе Стрежевой Томской области власти сначала согласовали проведение гей-парада, а потом отправили дополнительное письмо об отказе. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Власти Стрежевого согласовали проведение гей-парада! Акция состоится 24 июля! Стрежевой может стать первым городом в России, где шествие состоится при согласовании властей, — написал Николай Алексеев.

Он отправил запрос на проведение гей-парада и получил официальное уведомление от администрации Стрежевого. Проведение мероприятия по маршруту, предложенному Николаевым, власти не согласовали. Однако предложили альтернативу.

«На ул. Коммунальная расположена пожарно-спасательная часть № 6, на прилегающей территории к которой запрещено проведение публичных мероприятий... Кроме того, в непосредственной близости от ул. Северной, Коммунальной и Молодежной находятся образовательные учреждения, спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник», Центр туризма и спорта городского округа. Предлагаем изменить место проведения публичного мероприятия на ул. Транспортная», — из сообщения администрации городского округа Стрежевой.

«Информируем, что при подготовке мотивированного предложения об изменении места проведения публичного мероприятия Администрация городского округа Стрежевой ошибочно не учла размещение в непосредственной близости от ул. Транспортной ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»... Учитывая, что и на пл. Победы г. Стрежевого, и на пл. Нефтяников, равно как и на иных территориях города, невольными получателями указанной выше информации станут несовершеннолетние, считаем недопустимым проведение публичных мероприятий с заявленной целью на территории города», — из текста письма администрации.

Вскоре появилась информация, что власти Стрежевого отказали в проведении публичного шествия. Из администрации Стрежевого Николаю Алексееву пришло дополнительное письмо.

Акцию в защиту прав сексуальных и гендерных меньшинств (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) ЛГБТ-сообщество планировало провести 24 июля в Стрежевом.





Ранее Алексеев и его последователи заявляли о желании провести гей-парады во многих российских городах. Местные власти также не согласовывали шествия.





Напомним, что в ноябре 2016 года городской комитет общественной безопасности Томска отказал активистам в проведении гей-парада и ЛГБТ-митингов, сославшись на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.