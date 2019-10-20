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20 октября,
2019
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Власти снесут здание медицинской академии в Кемерове

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Старое аварийное здание Медакадемии в Кировском районе Кемерова снесут до конца 2019 года. На месте планируют построить новый жилой дом.

Власти снесут здание медицинской академии в Кемерове
Фото: vse42.ru

Бывшее здание Медакадемии, расположенное по адресу 40 лет Октября, 6, планируют снести. Такое заявление сделал мэр Кемерова Илья Середюк. Он рассказал, что ранее аварийный корпус находился в федеральной собственности, что не позволяло муниципальным службам принять решение о его сносе. Накануне бывшее здание Медакадемии перешло в муниципальную собственность в ходе длительных переписок. В ближайшие две недели будут оформлены все необходимые документы, и уже в ноябре-декабре начнется снос данного объекта.


В планах властей возвести на освободившемся участке новый жилой дом, однако окончательное решение будет принято после рассмотрения предложений от граждан по вопросу застройки данной территории.


Здание медицинской академии в Кемерове было построено в 1940 году. По данным из открытых источников, учреждение ранее пострадало от пожара, потом его стали разбирать. 


Напомним,  в 2009 году томскому военно-медицинскому институту грозила реорганизация. В июне 1965 года при Томском медицинском институте создали военно-медицинский факультет. Ровно 50 лет назад военные медики расположились в здании на Кирова, 49, которое построил архитектор Константин Лыгин. В 1999 году факультет был преобразован в самостоятельный институт, но уже в 2010-м ликвидирован. Три года здание пустовало, в нем орудовали мародеры и не раз вспыхивали пожары. В конце 2013 года военное ведомство передало здание в собственность города. 


В мае 2017 года стало известно, что власти Томска отказались от планов строить школу в здании на Кирова. По словам мэра Томска, это решение было принято из-за возникших проблем, в том числе с РПЦ. Сейчас власти хотят разместить там культурное учреждение. 

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