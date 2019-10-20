Власти снесут здание медицинской академии в Кемерове
Старое аварийное здание Медакадемии в Кировском районе Кемерова снесут до конца 2019 года. На месте планируют построить новый жилой дом.
Бывшее здание Медакадемии, расположенное по адресу 40 лет Октября, 6, планируют снести. Такое заявление сделал мэр Кемерова Илья Середюк. Он рассказал, что ранее аварийный корпус находился в федеральной собственности, что не позволяло муниципальным службам принять решение о его сносе. Накануне бывшее здание Медакадемии перешло в муниципальную собственность в ходе длительных переписок. В ближайшие две недели будут оформлены все необходимые документы, и уже в ноябре-декабре начнется снос данного объекта.
В планах властей возвести на освободившемся участке новый жилой дом, однако окончательное решение будет принято после рассмотрения предложений от граждан по вопросу застройки данной территории.
Здание медицинской академии в Кемерове было построено в 1940 году. По данным из открытых источников, учреждение ранее пострадало от пожара, потом его стали разбирать.
Напомним, в 2009 году томскому военно-медицинскому институту грозила реорганизация. В июне 1965 года при Томском медицинском институте создали военно-медицинский факультет. Ровно 50 лет назад военные медики расположились в здании на Кирова, 49, которое построил архитектор Константин Лыгин. В 1999 году факультет был преобразован в самостоятельный институт, но уже в 2010-м ликвидирован. Три года здание пустовало, в нем орудовали мародеры и не раз вспыхивали пожары. В конце 2013 года военное ведомство передало здание в собственность города.
В мае 2017 года стало известно, что власти Томска отказались от планов строить школу в здании на Кирова. По словам мэра Томска, это решение было принято из-за возникших проблем, в том числе с РПЦ. Сейчас власти хотят разместить там культурное учреждение.
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