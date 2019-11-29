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29 ноября,
2019
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Власти районов Томска проверят качество очистки крыш

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Представители районных администраций будут контролировать своевременность вывоза снега с придомовых территорий и качество очистки кровель от снега, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.

Власти районов Томска проверят качество очистки крыш

«Необходимо с самого начала зимы контролировать, как вывозят снег с придомовых территорий управляющие компании и ТСЖ. Зимой важно своевременно очищать дворы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность томичей: снежные завалы затрудняют передвижение транспортных средств и людей и сокращают пространство для парковок», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Помимо этого, необходимо контролировать работу УК и ТСЖ по очистке кровель и снежных навесов».


По поручению мэра представители районных администраций уже начали обходы фонда многоквартирных жилых домов Томска с целью проверки качества очистки крыш.


Напомним, в марте этого года на проспекте Ленина лед упал с крыши на женщину и ее внучку. Она погибла на месте, пятилетняя девочка попала в больницу.  В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн раскритиковал работу управляющей компании, отметив, что ее неоднократно штрафовали за плохую уборку снега. Следователи возбудили уголовное дело по данному происшествию.

Власти районов Томска проверят качество очистки крыш
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