Власти районов Томска проверят качество очистки крыш
Представители районных администраций будут контролировать своевременность вывоза снега с придомовых территорий и качество очистки кровель от снега, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.
«Необходимо с самого начала зимы контролировать, как вывозят снег с придомовых территорий управляющие компании и ТСЖ. Зимой важно своевременно очищать дворы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность томичей: снежные завалы затрудняют передвижение транспортных средств и людей и сокращают пространство для парковок», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Помимо этого, необходимо контролировать работу УК и ТСЖ по очистке кровель и снежных навесов».
По поручению мэра представители районных администраций уже начали обходы фонда многоквартирных жилых домов Томска с целью проверки качества очистки крыш.
Напомним, в марте этого года на проспекте Ленина лед упал с крыши на женщину и ее внучку. Она погибла на месте, пятилетняя девочка попала в больницу. В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн раскритиковал работу управляющей компании, отметив, что ее неоднократно штрафовали за плохую уборку снега. Следователи возбудили уголовное дело по данному происшествию.
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