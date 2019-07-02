Власти рассказали, каким образом увеличат зарплаты учителям-бюджетникам

«Ни о каком повышении зарплат речи не может идти, — подчеркнула заммэра Ирина Ярцева в ходе собрания городской Думы. — Речь идет о повышении окладной части путем перераспределения ее со стимулирующей. Это мы делаем, сейчас в процессе. По отрасли образования все документы подписаны, с 1 сентября все будет работать».

Напомним, 14 июня в Томске прошел пикет бюджетников. Работники школ, детских садов и учреждений культуры города потребовали повысить окладную часть до 45 % от всей зарплаты. Сейчас она не дотягивает и до 30 %. Остальная часть оплаты труда — компенсационные и стимулирующие выплаты, они составляют 70 %.



В настоящее время окладная часть зарплаты педагогов составляет больше семи тысяч рублей, в соответствии с рекомендациями трехсторонней комиссии она должна измениться до 10 500 рублей.



Напомним, вопрос по зарплатам бюджетников входит в «майские указы» Владимира Путина. Он их подписал в 2012 году, в день вступления в должность президента. Всего в «майских указах» содержится 218 поручений правительству на 2012-2020 годы. Среди поручений, например, доведение к 2020 году числа высокопроизводительных рабочих мест до 25 млн, обеспечение жильем 60 % нуждающихся в этом семей. Один из самых больших блоков указов касается соцполитики, в частности, зарплат бюджетников.



По последним данным Томскстата, средняя заработная плата в сфере образования на начало 2019 года в Томской области составляла более 36 тысяч рублей. Бюджетники отмечали, что на самом деле она намного меньше.





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