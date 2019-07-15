Власти планируют возобновить строительство в ОЭЗ к осени 2019 года

«В течение месяца в уставный капитал АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» будут переданы объекты незавершенного строительства на Северной и Южной площадках особой экономической зоны «Томск» и средства на их достройку. Передача активов позволит возобновить выполнение работ по созданию экспоцентра, инжинирингового центра и других объектов инфраструктуры уже в третьем квартале 2019 года», — сообщил заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.





Полномочия по управлению зоной передали на региональный уровень еще в 2016 году, однако процесс до сих пор не завершился. По замыслу властей, это должно было позволить повысить эффективность управления. Однако, как отмечал гендиректор экономической зоны Константин Каминский, денег на содержание зоны у томского бюджета нет.





«Расходы на эксплуатацию улично-дорожной сети, ливневой канализации, электрических сетей и таможенной инфраструктуры составят 26 млн рублей. Около 14 млн рублей необходимо будет в первый год эксплуатации нового экспоцентра, и около 10 млн рублей потребуется на работу с потенциальными резидентами ОЭЗ», — говорил Каминский.





При этом в ОЭЗ начали строительство экспоцентра и инжинирингового центра. В соответствии с госконтрактом первый объект должен быть введен в эксплуатацию в конце 2017 года, второй в начале 2019-го. Губернатор поручил ускорить темп работ, чтобы сдать в эксплуатацию экспоцентр в начале 2017 года. Однако позднее стало известно, что строительство отстает на полгода, а экспоцентр сдадут к 2018 году. На строительство обоих корпусов с подрядчиком был заключен контракт с госбюджетом на 2,4 миллиарда рублей. Но в итоге стройка остановилась из-за передачи полномочий.





Замгубернатора Юрий Гурдин ранее отмечал, что на достройку объектов ОЭЗ региону не хватает 1,2 млрд рублей.





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