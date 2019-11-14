Власти планируют сдать долгострой на Нефтяной до конца года

Работы по завершению строительства проблемного объекта ведет СУ ТДСК. В 2019 году планируется сдать первую очередь дома по Нефтяной, 15, куда заедет часть дольщиков с ул. Мокрушина, 9 и Нефтяной, 5.

Объект уже полностью возведен и подключен к инженерным сетям, здесь также установлены лифты, произведена опломбировка счетчиков.





«На завершение всех строительных работ и приемку объекта специалистам необходимо еще две недели. К 28 ноября мы рассчитываем получить заключение о соответствии объекта проектной документации и ввести дом в эксплуатацию», — сообщил замгубернатора Евгений Паршуто.

Весной на Нефтяной, 15 планируется провести благоустройство прилегающей территории. Также здесь планируется строительство подъездных путей.





В результате возведения первой очереди объекта квартиры получат свыше 170 дольщиков. Вторую очередь объекта планируется построить до конца 2021 года.





«В 2019 году в областном бюджете заложено 137 миллионов рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома. Объем средств на продолжение программы в 2020 году сейчас обсуждается на согласительных комиссиях в рамках принятия бюджета на очередной плановый период», — уточнил вице-губернатор.