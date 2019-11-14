Власти планируют сдать долгострой на Нефтяной до конца года
Работы по завершению строительства проблемного объекта ведет СУ ТДСК. В 2019 году планируется сдать первую очередь дома по Нефтяной, 15, куда заедет часть дольщиков с ул. Мокрушина, 9 и Нефтяной, 5.
Объект уже полностью возведен и подключен к инженерным сетям, здесь также установлены лифты, произведена опломбировка счетчиков.
«На завершение всех строительных работ и приемку объекта специалистам необходимо еще две недели. К 28 ноября мы рассчитываем получить заключение о соответствии объекта проектной документации и ввести дом в эксплуатацию», — сообщил замгубернатора Евгений Паршуто.
Весной на Нефтяной, 15 планируется провести благоустройство прилегающей территории. Также здесь планируется строительство подъездных путей.
В результате возведения первой очереди объекта квартиры получат свыше 170 дольщиков. Вторую очередь объекта планируется построить до конца 2021 года.
«В 2019 году в областном бюджете заложено 137 миллионов рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома. Объем средств на продолжение программы в 2020 году сейчас обсуждается на согласительных комиссиях в рамках принятия бюджета на очередной плановый период», — уточнил вице-губернатор.
С 2011 года в Томске проблемными были признаны 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий.
В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Также в Томске неоднократно проходили акции «Бездомного полка», на которых критиковалась работа властей по вопросам достройки долгостроев.
Власти региона заявили, что до конца 2019 года введут в эксплуатацию несколько проблемных домов. Так, в июле, спустя шесть лет, сдали долгострой на Кедровой, 34. Также планируется достроить блок «Д» в переулке Нижнем, 47, на улице Большой Подгорной, 46.
В свою очередь покупатели квартир в некоторых долгостроях отмечают, что попасть в перечень на сайте Дом.рф также не могут. По их словам, застройщик ведет незначительные работы на строительной площадке, которые позволяют не попасть в список, но при этом не влияют на общие темпы строительства.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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