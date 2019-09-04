Добрые новости
04 сентября,
2019
Новости

Власти ответят на вопросы томичей о детских садах и школах в соцсетях

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

4 сентября в пабликах администрации Томской области можно будет получить ответы на вопросы об образовании. Тема горячей линии онлайн — детские сады и школы.

На вопросы о детских садах и школах в социальных сетях в течение дня будут отвечать специалисты областного и городского департаментов образования. Вопросы приглашают задавать в комментариях к посту, который будет опубликован 4 сентября в 9.00.

Проект «Сейчас в сети» запущен областным департаментом информационной политики, для того чтобы жители региона – пользователи социальных сетей могли получить оперативные ответы на самые актуальные вопросы.

«Ответы на обращения граждан, согласно закону, готовятся 30 дней, пользователи соцсетей могут получить обратную связь в течение нескольких часов, а иногда и минут. Для подготовки ответов к работе привлечены различные структурные подразделения областной и городской администраций», — отмечается в сообщении.

Задать вопросы можно здесь:

https://ok.ru/tomskobl
https://vk.com/tomskgov
https://www.facebook.com/tomskgov
https://www.instagram.com/tomskobl

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.