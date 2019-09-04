Власти ответят на вопросы томичей о детских садах и школах в соцсетях

4 сентября в пабликах администрации Томской области можно будет получить ответы на вопросы об образовании. Тема горячей линии онлайн — детские сады и школы.



На вопросы о детских садах и школах в социальных сетях в течение дня будут отвечать специалисты областного и городского департаментов образования. Вопросы приглашают задавать в комментариях к посту, который будет опубликован 4 сентября в 9.00.



Проект «Сейчас в сети» запущен областным департаментом информационной политики, для того чтобы жители региона – пользователи социальных сетей могли получить оперативные ответы на самые актуальные вопросы.



«Ответы на обращения граждан, согласно закону, готовятся 30 дней, пользователи соцсетей могут получить обратную связь в течение нескольких часов, а иногда и минут. Для подготовки ответов к работе привлечены различные структурные подразделения областной и городской администраций», — отмечается в сообщении.



Задать вопросы можно здесь:



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