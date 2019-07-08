Власти определили площадку под строительство спортцентра имени Сергея Белова

Определена площадка для размещения Дворца спорта и зрелищ имени Сергея Белова, сообщает пресс-служба мэрии. Центр построят в конце улицы Обручева, напротив большого жилого микрорайона «Солнечный», построенного компанией ТДСК.







«Мы рассматривали ряд территорий в северной части города, — рассказал мэр Томска Иван Кляйн. – И все время сталкивались с определенными ограничениями. Во-первых, это должна быть свободная территория площадью не менее 2 гектар. Там должна была быть возможность технического присоединения к действующим сетям. Также мы понимали, что такой большой спортивный центр должен быть расположен в месте с хорошей транспортной доступностью, чтобы ребятишки и взрослые могли свободно добираться на занятия и на мероприятия, которые там будут проходить».





Выбранная для строительства центра площадка находится вдоль большой зеленой зоны. На данную территорию ранее разработали проект планировки. И предназначена она для объектов спортивного назначения. В дальнейшем здесь также может быть обустроен рекреационный парк и другая спортивная инфраструктура.