Власти определили площадку под строительство спортцентра имени Сергея Белова

Определена площадка для размещения Дворца спорта и зрелищ имени Сергея Белова, сообщает пресс-служба мэрии. Центр построят в конце улицы Обручева, напротив большого жилого микрорайона «Солнечный», построенного компанией ТДСК.
«Мы рассматривали ряд территорий в северной части города, — рассказал мэр Томска Иван Кляйн. – И все время сталкивались с определенными ограничениями. Во-первых, это должна быть свободная территория площадью не менее 2 гектар. Там должна была быть возможность технического присоединения к действующим сетям. Также мы понимали, что такой большой спортивный центр должен быть расположен в месте с хорошей транспортной доступностью, чтобы ребятишки и взрослые могли свободно добираться на занятия и на мероприятия, которые там будут проходить».
Выбранная для строительства центра площадка находится вдоль большой зеленой зоны. На данную территорию ранее разработали проект планировки. И предназначена она для объектов спортивного назначения. В дальнейшем здесь также может быть обустроен рекреационный парк и другая спортивная инфраструктура.
Ранее сообщалось, что в Томске хотят установить памятник в честь спортсмена. Предполагается, что он будет расположен напротив лицея №8, где когда-то учился Сергей Белов.
Сергей Белов — выпускник томской восьмой школы, ученик томского баскетбольного тренера Георгия Реша, легенда российского баскетбола. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира, Европы и СССР. На летних Олимпийских играх 1980 года в Москве ему было поручено зажигать олимпийский огонь. В 1991 году Международная федерация баскетбола признала его лучшим игроком Европы всех времен. В Томске с 1971 года проводятся турниры на Кубок Сергея Белова, на которые он часто приезжал.