Власти опасаются, что Томская область не успеет в срок расселить все ветхие и аварийные дома

Томская область может не расселить в срок все ветхие и аварийные дома. У области нет новых готовых домов, которые на 100 процентов соответствуют установленным Минстроем нормам, заявил начальник департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов в Совете Федерации.

По словам Ассонова, в регионе есть квартиры меньшего класса энергоэффективности или иной отделки. По закону, переселить туда людей нельзя, хотя большинство из них совсем не против. Вариант переселения с доплатой Томской области не подходит, так как не хватает денег. По расчетам правительства, квадратный метр жилья в области стоит 43 тысячи рублей. По факту же на рынке он продается за 53-58 тысяч рублей.





«Оценочно в рамках программы разница по оплате двух вышеперечисленных проблем только по Томску в 2019 году составляет свыше 300 миллионов рублей. А в целом по шестилетней программе потребуется около 2 миллиардов рублей из бюджета Томской области», — рассказал Дмитрий Ассонов.





Сенаторы поддержали предложение региона разрешить покупать квартиры, которые незначительно отличаются от норм. Рекомендации направят в правительство.





«Нам надо методично бить в эту сторону, потому что это явление абсолютно повсеместное. Сегодня еще «караул» не кричат, потому что объем на 2019-2021 годы запланирован небольшой. С 2022 года - трехкратное увеличение», — отметил член Совета Федерации Аркадий Чернецкий.





Всего в Томской области на данный момент 9 тысяч человек стоят в очереди на получение жилья. На сегодняшний день в Томске уже состоялись аукционы на приобретение 53 квартир для расселения аварийного жилья. До 28 октября с победителями будут заключены договора. Параллельно с этим идет прием заявок на аукцион по приобретению еще 25 квартир. Они будут предоставлены жителям до конца года. По закону собственники жилья получают компенсацию изымаемого жилья, исходя из его оценочной стоимости, а наниматели – жилые помещения соответствующей площади.





В апреле 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» была сформирована региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы. Согласно этой программе за пять лет в Томске предстоит расселить 418 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.





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