Власти обещают восстановить озеро в Горсаду

На территории Городского сада начались работы по благоустройству береговой линии озера, сообщает пресс-служба мэрии. Власти обещают, что к лету 2020 года возле озера в Горсаду появятся беседка для отдыха, деревянная терраса возле береговой линии и дополнительные конструкции с посадочными местами.

Уже проведена очистка берега от сорной растительности, чтобы гладь воды просматривалась и водоем не засорялся сорной травой. Ведутся работы по укреплению берегов.





Добавим, что также мэрия начала восстанавливать арку в Горсаду, снесенную три года назад.





В 2019 году было благоустроено другое озеро — по ул. Сибирская, 104/7, на котором обитают особи уток. Вокруг водоема проложена дорожка из плитки, сделаны металлический мостик и ограждение, установлены садовые диваны и урны, запланировано озеленение.





Работы на прилегающей территории проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».