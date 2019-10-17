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17 октября,
2019
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Власти обещают восстановить озеро в Горсаду

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На территории Городского сада начались работы по благоустройству береговой линии озера, сообщает пресс-служба мэрии. Власти обещают, что к лету 2020 года возле озера в Горсаду появятся беседка для отдыха, деревянная терраса возле береговой линии и дополнительные конструкции с посадочными местами.

Власти обещают восстановить озеро в Горсаду
Фото: пресс-служба мэрии Томска

Уже проведена очистка берега от сорной растительности, чтобы гладь воды просматривалась и водоем не засорялся сорной травой. Ведутся работы по укреплению берегов.


Добавим, что также мэрия начала восстанавливать арку в Горсаду, снесенную три года назад.


В 2019 году было благоустроено другое озеро — по ул. Сибирская, 104/7, на котором обитают особи уток. Вокруг водоема проложена дорожка из плитки, сделаны металлический мостик и ограждение, установлены садовые диваны и урны, запланировано озеленение.


Работы на прилегающей территории проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

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