Власти Новосибирска хотят лишить Академгородок особого статуса

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт предложил лишить новосибирский Академгородок статуса объекта культурного наследия. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов о перспективах развития Новосибирского научного центра.





«Вся Верхняя зона Академгородка – объект культурного наследия. Перед вами сидят люди, которые в категоричной форме против этого. Мы за развитие. Этот статус необходимо снимать, чтобы Верхняя зона не превратилась у нас в музей», – цитируют «Сибирь.Реалии» министра.





По его словам, сохранение исторической застройки мешает созданию научной и социальной инфраструктуры в рамках так называемого плана «Академгородок 2.0». Впервые чиновник такого ранга публично подверг сомнению необходимость сохранения архитектурного ансамбля научного городка, сложившегося в 60-х годах прошлого века.





Статус объекта культурного наследия регионального значения Академгородок получил в 2014 году. Новое строительство там возможно только в исключительных случаях, а схема планировки и застройки охраняется государством.





Академгородок был основан в 1957 году по инициативе академика Михаила Лаврентьева. Важной задачей считалось как можно в большей степени сохранить природу той местности, на которой он строился. Благодаря этому на территории Академгородка присутствуют значительные естественные лесные массивы. Четырехэтажная застройка была выбрана специально, чтобы здания не возвышались над вершинами сосен.





Разработать план развития новосибирского Академгородка как места с высокой концентрацией исследований поручил местным властям в феврале президент России Владимир Путин в ходе визита в Новосибирск. Концепция научного центра «Академгородок 2.0» была представлена 18 апреля 2018 года. На проект потребуется около 500 миллиардов рублей. Для его реализации создано министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.