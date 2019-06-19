Власти не смогут отказывать в митингах из-за плохо прописанных мер безопасности

В Конституционный суд обратился активист из Иркутска Валерий Тетерин. Ему несколько раз возвращали уведомления об акциях под предлогом, что он не определил «формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медпомощи».





Суд указал, что ответственность в сфере безопасности мероприятий лежит прежде всего на органах власти, и они не могут перекладывать ее на организаторов. По мнению суда, если предложенные организаторами меры кажутся властям недостаточными, они должны не запрещать акцию, а предложить изменения.





В свою очередь, координатор регионального штаба Навального Ксения Фадеева отметила, что законодательство о митингах не совершенно.





«В уведомлениях на митинг мы всегда прописывали, что обязуемся обеспечить медицинскую помощь путем вызова скорой, обязуемся соблюдать закон и обеспечивать безопасность путем обращения к сотрудникам полиции, — прокомментировала Ксения Фадеева ТВ2. — Но это совсем не гарантирует, что акцию нам согласуют».





Ксения Фадеева отмечает, что сейчас из-за того, что один закон накладывается на другой, те, кто хотят провести политическую акцию оказываются в заведомо в проигрышной ситуации по сравнению с теми, кто организует массовое мероприятие. Так как на проведение массовых мероприятий уведомления подаются за 30 дней, а публичных акций — за 15.





«Если я подам уведомление за 20 дней, то у меня его примут, но пришлют отказ, в котором скажут, что до митинга слишком далеко. Проблема ли это? Да, проблема. Несколько раз было такое, что мы специально приходим в 7 утра, чтобы первыми за 15 дней подать подаем уведомление на проведение митинга, а в ответе потом узнаем, что 30 дней назад пришли волонтеры из какой-то организации и подали уведомление на проведение танцев на всех площадках в городе. Но если бы органы власти соблюдали то законодательство, которое есть сейчас, то было бы прекрасно. Мы же понимаем, что не бывает такой ситуации, когда все площадки в городе заняты. Понятно, что это все рисуется. Проблема в том, что сейчас чиновники делают все, чтобы нельзя было реализовать право, гарантированное 31 статьей Конституции».