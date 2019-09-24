Власти не будут с 2021 года выделять деньги на достройку проблемных домов Томска

Власти региона планируют до конца 2021 года достроить проблемные дома, входящие в областной реестр. Те долгострои, которые в этом перечне не фигурируют, будут достраиваться, в том числе, за счет личных средств дольщиков.

«Сейчас мы не формируем никакие реестры. Зайдите на Дом.рф и получите перечень проблемных домов. Их сегодня 20. Подтасовкой никто не занимается, перечень формируется автоматом. В него попадают те дома, где больше шести месяцев нет никакого движения на стройплощадке, где нарушены сроки ввода», — рассказал на пресс-конференции замгубернатора Евгений Паршуто.





При этом он подчеркнул, что попадание в этот список не означает, что областная власть выделит деньги на достройку дома.





«Бюджетное финансирование получат те дома, которые входили когда-то в областной реестр. Мы доведем дело до конца. Губернатор обозначил, что 2021 год — последний год бюджетных вливаний. А потом в ход пойдут механизмы согласно федеральному закону — либо централизованный фонд, либо региональный, который должен быть создан для решения проблем подобных домов», — отметил Паршуто.





По его словам, долгий поиск различных инвесторов, которые могли бы заниматься достройкой, также не увенчался успехом.





«Где инвестор возьмет деньги на достройку? Из-за изменений в законодательстве непонятна природа этих денег. Достраивать нужно только за счет внутреннего резерва дома, доплат дольщиков, которые в этом случае неизбежны. Яркий пример — Кедровая, 34. Приняли решение, нашли компанию, которая точно достроит дом. Дом введен в эксплуатацию, дольщики ключи получили. Сейчас над этим же думают Нефтяная, 3, Нижний, 49 и т. д.», — отметил замгубернатора Евгений Паршуто.