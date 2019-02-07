Власти не ищут нового инвестора для «Томскавтотранса»

Замгубернатора Юрий Гурдин рассказал о финансовом состоянии «Томскавтотранса». В настоящее время область не занимается поиском нового инвестора, деньги на выплату долгов перед перевозчиками были выделены из бюджета области.

«Привлекать нового инвестора в наших мыслях нет. Финансовое оздоровление предприятия осуществляется за счет областного бюджета. На сегодняшний день практически полностью произведены выплаты с перевозчиками, которые являются подрядчиками «Томскавтотранса». В ближайшее время ожидается приобретение новой техники для предприятия», — рассказал замгубернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

Ситуация с кредиторской задолженностью «Томскавтотранса» перед перевозчиками сохранялась несколько лет. Из-за образовавшихся долгов перевозчики неоднократно выходили на митинги.

В декабре 2015 года губернатор обещал решить все финансовые проблемы, выбрав инвестора — компанию «Регион-Транс». Руководство «Регион-Транса» обещало вложить миллиард рублей в развитие томских межмуниципальных перевозок, предоставить больше ста автобусов.





В итоге «Томскавтотранс» взял в аренду сам с последующим выкупом пять автобусов. Еще два низкопольных автобуса приобретены на средства федерального бюджета, но чтобы сделать предзаказ, «Томскавтотранс» сам взял кредит. Долги за это время никуда не исчезли, зато на территории «Томскавтотранса» произошло два поджога, в результате которых пять автобусов сгорели.





В феврале прошлого года Юрий Гурдин рассказывал, что финансовое оздоровление «Томскавтотранса» успешно продолжается. Спустя месяц после этих слов ФСБ возбудила уголовное дело в отношении инвестора предприятия Владимира Ильичева. Ведомство подозревает его в том, что он сдавал автобусы «Томскавтотрансу» по завышенной цене, заведомо превышающей рыночную более чем на 7 миллионов рублей.





«С учетом того, что «Томскавтотранс» на момент заключения договора аренды транспортных средств имел крупную задолженность перед контрагентами, данная сделка повлекла дальнейшее ухудшение финансового состояния «Томскавтотранса», – отмечала пресс-служба ФСБ.





В свою очередь Владимир Ильичев заявлял ТВ2, что уголовное дело против него заказное.