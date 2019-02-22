Власти: Мусорная реформа в Томске — «на обочине внимания»

Томская область не испытала мусорного коллапса, отметил замгубернатора Андрей Кнорр. По его словам, в Томске регоператор должен приступить к работе в апреле — в мае. Сейчас в центре области выбирают субподрядчиков, некоторые компании пытаются этот конкурс сорвать.

С 1 января 2019 года в России запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. На сегодняшний день заключено восемь договоров с операторами по сбору мусора, которые будут обслуживать 20 муниципальных образований региона.





В Томске победителем конкурса стало «Спецавтохозяйство». Однако компания «Экмо» оспорила результаты конкурса. Антимонопольщики приняли решение аннулировать результаты торгов и провести их заново. Власти подали на антимонопольный орган в суд и добились признания итогов.





Сейчас компания «ЭКМО» обратилась в Арбитражный суд Томской области с заявлением к департаменту природных ресурсов о признании незаконными действий по подписанию соглашения с «Спецавтохозяйством».





«В зоне семь — Томск и Томский район — проходит конкурс по отбору подрядных организаций. Регоператор был отобран на основании конкурса и приступит к работе сразу после получения тарифов. Мы полагаем, что это случится весной, в апреле. Думаем, что до мая вопрос будет решен. Сейчас сложность в выборе подрядных организаций, так как 89 ФЗ предписывает, что на территории, где формируется свыше 30% отходов необходимо регоператору 50% услуг отдавать субподрядчикам. Сегодня этот конкурс проводится, но есть попытки затормозить реформу. Так одна из компаний подала в департамент 12 протестов, одиннадцать из которых было отклонено», — рассказал замгубернатора Андрей Кнорр.





Томской области на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами до 2024 года выделят 1,5 млрд рублей. На эти деньги будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и более десятка полигонов. Так уже к концу 2019 года планируют запустить два новых полигонов ТКО.





До 1 января услуга вывоза мусора являлась жилищной и была частью платежей населения за ЖКУ. С 1 января услуга стала коммунальной, а тариф регионального оператора в сфере обращения с ТКО стал регулируемым. Теперь он включает стоимость по всему процессу обращения с ТКО — стоимость вывоза, захоронения, переработки, сортировки и обезвреживания мусора. В настоящее время в полном объеме мусорная реформа работает только в Северске.





«В Северске руководитель города Николай Диденко занимается проблемой мусора с утра до вечера. Мы видим, как удачно там решены все проблемы. Реформа прошла без эксцессов. Чего не скажешь о Томске, где пока, к сожалению, эта проблема находится на обочине внимания руководства. Я бы хотел, чтобы руководителя не только Томска, но и других муниципалитетов, отнеслись к этой теме внимательно», — отметил Кнорр.





Ранее мы рассказывали, сколько теперь будут платить жители региона за вывоз и захоронение мусора. Жители сельских территорий стали жаловаться на высокие тарифы на вывоз мусора, особенно для частных домов с печным отоплением.





«Нам предстоит выровнять финансовую нагрузку на население, которое проживает в разных зонах. С этой целью мы формируем нормативно-правовые акты по установлению тарифов и нормативов, как для физических, так и для юридических лиц. Как отметил Владимир Путин, этой темой действительно никто сто лет не занимался. Никто не знает, как она должна строиться. Я имею ввиду, нет лекала, которые можно наложить и сказать, что нужно так. Поэтому тема — это сложная, она будет формироваться и меняться», — резюмировал замгубернатора.