Власти Кузбасса хотят запретить продажу пива в розлив в жилых домах

Принятие закона существенно повлияет на объем реализации пива и существенно может сказаться на объеме его производства [местными предприятиями], — заявил депутат Сергей Ващенко, комментируя принятие законопроекта. — Тем не менее мы считаем обоснованным и необходимым принятие такого рода закона, что не только будет способствовать здоровью наших земляков, но и обеспечит должный уровень правопорядка и даже благоустройства.

В феврале парламент Кузбасса запретил продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирниках, если их площадь составляет менее 50 кв. м. Предполагалось, что это поможет закрыть пивные магазины на первых этажах жилых домов. Но бизнесмены открыли на их месте бары и кафе, работу которых этот закон не регулировал.





На розничную продажу пива и пивных напитков сегодня приходится 82 % от общего объема продажи алкоголя в Кузбассе. В среднем каждый житель региона потребляет более 60 литров пива в год, и показатель растет. Власти надеются, что новые ограничения снизят потребление алкоголя в регионе.



В сентябре этого года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных на первых этажах жилых домов, с залами обслуживания площадью меньше 20 квадратных метров. Помимо этого, регионам планируется предоставить право устанавливать собственные дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на продажу спиртного в заведениях, которые в народе чаще называют «наливайками». Томские депутаты законопроект поддержали.