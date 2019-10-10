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10 октября,
2019
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Новости

Власти Красноярска выясняют о готовности молодежи к протестам и «противоправным действиям»

Роман Чертовских
Роман Чертовских
30 минут назад

Проект «РосКомСвобода» нашел на сайте госзакупок контракт на «Оценку роста протестных настроений в молодежной среде и готовности молодежи к участию в противоправных действиях». Заказчиком исследования указано Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Власти Красноярска выясняют о готовности молодежи к протестам и «противоправным действиям»
Фото: митинг «За чистое небо» в Красноярске

В приложении к контракту сказано, что его исполнителю будет нужно:


  • оценить общественно-политические взгляды студентов красноярских вузов и колледжей;


  • выяснить причины роста протестных настроений в молодежной среде;


  • найти медиаресурсы, формирующие протестные настроения;


  • оценить готовность молодежи к участию в противоправных действиях;


  • сформировать список мероприятий, которые помогут снизить протестную активность;


По плану, исследование должно продлиться не дольше 45 дней с момента заключения контракта. За это время подрядчику нужно будет опросить 1250 студентов и десятерых экспертов. Еще с 15 студентам нужно будет устроить подробное интервью, а четыре группы респондентов опросить методом фокус-групп.


В сроках проведения исследования указаны ноябрь-декабрь 2019 года. Начальная цена контракта — 800 тысяч рублей. 

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