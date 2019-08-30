Власти: китайцы арендуют 5 % расчетной лесосеки Томской области

В аренде у китайских предпринимателей в Томской области находится 5 % расчетной лесосеки. В 2018 году на них пришлось 19 % всей заготовленной в регионе древесины. Эти данные содержатся в статье, опубликованной в официальной группе администрации Томской области в соцсетях. Материал составлен на основе популярных вопросов томичей о лесной отрасли региона.

«У нас на лесных территориях работают 59 компаний с участием китайского капитала. Самый крупный проект — Асиновский лесопромышленный парк. Под его реализацию в аренде находится 1,6 миллиона кубометров леса (3/4 от «китайского» объема в Томской области) — в 2018 году фактически использовано на 500 тысяч меньше. При этом Асиновский завод перерабатывает березу — неликвидную древесину, которую не берут российские предприятия и которая в лучшем случае пошла бы на дрова. Плюс налоги и занятость местного населения. А всего объем инвестиций в лесную отрасль Томской области из Китая за десять лет составил 23 миллиарда рублей», — говорится в материале.





В администрации отмечают, что в российско-китайской компании «Хенда-Сибирь» за прошлый год проведено 144 проверки, вынесено 73 постановления об административной ответственности. Весной этого года прокуратура обязала руководство фирмы провести лесовосстановление на площади 11,6 тысячи гектаров.





В прошлом году расторгнут договор с компанией «ТомЛесПром» на аренду 13,9 тысячи гектаров в Бакчарском лесничестве, а в 2019 году — с компанией «МИК Цзинье», которая арендовала 137 тысяч га томского леса на 49 лет за 1,26 млрд рублей.



«Цена по итогам аукционов составила от 100 до 348 руб. за кубометр при установленной федеральным законодательством ставке 9,7 и 25,3 рубля. За год «Цзинье» выплатила в бюджет 31 млн рублей, заготовив при этом (по договорам) всего 2,4 тыс. кубометров древесины. За это время проведено 12 проверок, установлены факты нарушения обязательств в части лесовосстановления. 15 февраля 2019 года все договоры с компанией были расторгнуты. 10 апреля генпрокурор на заседании Совета Федерации назвал историю с «Цзинье» «вопиющим фактом», было возбуждено уголовное дело. Но поскольку стороны добровольно расторгли договоры, производство по делу прекращено. Проверка Рослесхоза нарушений при проведении аукционов не выявила», — уточняется в группе администрации.





Прочитать материал можно здесь. Томичи могут задать администрации свои вопросы, перейдя по ссылкам ниже:



