Власти Кемерова не смогли обжаловать решение о незаконности работы «Зимней вишни»

Арбитражный суд признал незаконным разрешение на ввод в эксплуатацию ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове, где в пожаре погибли 60 человек. Мэрия пыталась доказать, что торговый центр работал легально. Об этом сообщает Тайга.инфо.

В июле 2019 года суд признал незаконным разрешение мэрии Кемерова на ввод в эксплуатацию ТРК «Зимняя вишня», под который было реконструировано здание бывшего кондитерского комбината. Городская администрация не согласилась с решением, но Седьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу.







Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.





Суд по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая. Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.







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