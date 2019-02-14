Власти: каждый второй первоклассник в «Перспективе» с временной пропиской

Запись в новые школы велась через подлог документов, рассказала замгубернатора Людмила Огородова. Так, около половины детей, поступивших в школу «Перспектива» на улице Никитина, при зачислении в первый класс предоставили временную прописку. А в одной квартире «проживали» сразу шестеро будущих первоклассников.
«У нас было пять школ, на которые обрушилась такая запись. Самое большое количество было в новых школах. В четырех учреждениях мы создали дополнительные первые классы, но в «Перспективе» это было просто невозможно — там на 100 мест записались 400», — сказала замгубернатора Людмила Огородова.
По ее словам, родители, оформляющие фиктивную прописку, нарушают право на образование тех, кто действительно проживает рядом с учреждением и имеет постоянную регистрацию. При этом каких-то юридических рычагов давления у томских властей нет.
По информации пресс-службы мэрии, за первые дни приемной кампании в первые классы в Томске подано 2715 заявлений. Напомним, заполнить их можно двумя способами: либо обратиться в школу лично, либо подать заявку через портал Госуслуги. Людмила Огородова подчеркнула, что сайт Госуслуги во время записи детей в школы работал без перебоев, в отличие от электронных ресурсов некоторых регионов.
По прогнозам департамента общего образования Томской области, в 2018-2019 учебном году за школьные парты сядут более 13 тысяч первоклассников.
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