Власти: каждый второй первоклассник в «Перспективе» с временной пропиской

Запись в новые школы велась через подлог документов, рассказала замгубернатора Людмила Огородова. Так, около половины детей, поступивших в школу «Перспектива» на улице Никитина, при зачислении в первый класс предоставили временную прописку. А в одной квартире «проживали» сразу шестеро будущих первоклассников.

«У нас было пять школ, на которые обрушилась такая запись. Самое большое количество было в новых школах. В четырех учреждениях мы создали дополнительные первые классы, но в «Перспективе» это было просто невозможно — там на 100 мест записались 400», — сказала замгубернатора Людмила Огородова.







По ее словам, родители, оформляющие фиктивную прописку, нарушают право на образование тех, кто действительно проживает рядом с учреждением и имеет постоянную регистрацию. При этом каких-то юридических рычагов давления у томских властей нет.