Власти хотят переселить людей из аварийного жилья в новые микрорайоны

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал ускорить работу по расселению аварийного жилья, которая будет выполняться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках проекта нужно будет переселить почти семь тысяч человек, на эти цели потратят свыше 6 млрд рублей.

«За шесть лет нам предстоит переселить из трущоб почти 7 тыс. жителей области. Я ставлю задачу сделать это быстрее и переселить людей из опасного жилья раньше, чем это предполагают сроки в национальном проекте, — сказал в ходе отчета губернатор. — У строителей сегодня стоит две тысячи пустых квартир. Может быть, мы в эти квартиры переселим людей из аварийного жилья. Посмотрим, как этот вопрос решается с точки зрения законодательства, что можно сделать».





Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал, в целом на расселение людей из аварийного жилья необходимо 16 млрд рублей. Власти Томска неоднократно пытались выполнить расселение людей за счет договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территорий.





По данным мэрии Томска, после 2012 года аварийными в городе признаны 615 домов, живут в которых более 11 тысяч человек. Руководитель ТДСК — крупнейшей компании-застройщика региона — Александр Шпетер подчеркивал, что они готовы помочь с расселением аварийного жилья. По его словам, для реализации нацпроекта ТДСК может задействовать участок земли в 105 гектаров в мегарайоне Южные Ворота.









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