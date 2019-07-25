Власти хотят отдать ливневки Томска инвестору

Власти Томска заканчивают оформлять концессионное соглашение с инвестором, который с 1 января 2020 года станет обслуживать ливневую канализацию, сообщил заммэра Вячеслав Черноус в рамках пресс-конференции с блогерами.





«Мы выходим на финишную прямую по заключению концессионного соглашения. В августе администрация предоставит расчеты в областной департамент тарифного регулирования для утверждения тарифа. Это необходимо для дальнейшей работы концессионера. Стремимся к тому, чтобы с 1 января 2020 года зашел концессионер и начал заниматься ливневой канализацией», — рассказал Черноус.

