Власти хотят отдать ливневки Томска инвестору
Власти Томска заканчивают оформлять концессионное соглашение с инвестором, который с 1 января 2020 года станет обслуживать ливневую канализацию, сообщил заммэра Вячеслав Черноус в рамках пресс-конференции с блогерами.
«Мы выходим на финишную прямую по заключению концессионного соглашения. В августе администрация предоставит расчеты в областной департамент тарифного регулирования для утверждения тарифа. Это необходимо для дальнейшей работы концессионера. Стремимся к тому, чтобы с 1 января 2020 года зашел концессионер и начал заниматься ливневой канализацией», — рассказал Черноус.
Ранее сообщалось, что специалисты ТГАСУ разработали цифровую модель генеральной схемы ливневой канализации Томска. В инвентарную ведомость вошли более 24 тысяч элементов. Это смотровые и дренажные колодцы, дождеприемники и трубопроводы, лотки и другие элементы. Общая протяженность ливневой канализации составила 202 километра. По оценкам властей, на обустройство проблемных участков ливневой сети необходимо минимум 900 млн рублей. В целом на ремонт ливневок, по оценкам Ивана Кляйна, необходимо больше 36 млн рублей.
В 2019 году мэрия анонсировала трехлетнюю программу развития ливневой канализации в черте города. По предварительным оценкам, на реконструкцию 22 участков сетей требуется порядка 1,5 миллиардов рублей. Тогда же появилась первая информация о том, что работы с 2020 года будет выполнять инвестор. По словам Черноуса, концессионеру предстоит довести протяженность ливневой канализации до 320 километров.
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