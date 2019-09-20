Власти добиваются возвращения дворов в федеральную программу благоустройства

Власти Томской области договариваются с Минкультом о возвращении дворовых в программу «Формирование комфортной среды». В 2019 году в регионе благоустройство дворов по этой программе не проводилось.

«Мы считаем это несправедливым, — подчеркивает замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Но так выстроена федеральная программа, что регион и муниципалитеты оценивают по количеству общественных пространств. В этом году Томская область получила плановое задание на 64 общественных пространства. Это колоссальный объем, и мы на старте исключили риски, что с ним не справимся. Тем не менее, сейчас мы ведем работу с Министерством строительства, чтобы в параметрах оценки появились дворы. На этом настаивают граждане Томска и области, потому что история с ремонтом дворов самая близкая для людей».





Ранее депутаты Томска отмечали, что «благоустройство дворовых территорий должно стать приоритетным».







При этом, согласно условиям программы, ремонт дворов в рамках нацпроекта возможен только при наличии софинансирования от граждан в размере 20%. Ранее размер софинансирования составлял 1%. За этот период в Томске благоустроили больше ста дворов.







Читайте также:





«Три года добиваемся ремонта во дворе»: томичи обратились к Владимиру Путину

