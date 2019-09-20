Добрые новости
20 сентября,
2019
1
фото
Новости

Власти добиваются возвращения дворов в федеральную программу благоустройства

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Власти Томской области договариваются с Минкультом о возвращении дворовых в программу «Формирование комфортной среды». В 2019 году в регионе благоустройство дворов по этой программе не проводилось.

Архивное фото
Архивное фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

«Мы считаем это несправедливым, — подчеркивает замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Но так выстроена федеральная программа, что регион и муниципалитеты оценивают по количеству общественных пространств. В этом году Томская область получила плановое задание на 64 общественных пространства. Это колоссальный объем, и мы на старте исключили риски, что с ним не справимся. Тем не менее, сейчас мы ведем работу с Министерством строительства, чтобы в параметрах оценки появились дворы. На этом настаивают граждане Томска и области, потому что история с ремонтом дворов самая близкая для людей». 


Ранее депутаты Томска отмечали, что «благоустройство дворовых территорий должно стать приоритетным».


При этом, согласно условиям программы, ремонт дворов в рамках нацпроекта возможен только при наличии софинансирования от граждан в размере 20%.  Ранее размер софинансирования составлял 1%. За этот период в Томске благоустроили больше ста дворов. 


Читайте также:


«Три года добиваемся ремонта во дворе»: томичи обратились к Владимиру Путину

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.