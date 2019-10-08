Власти: дефицит врачебных кадров в районах Томской области в 2018 году составил 18,7%

В 2018 году в районах Томской области уменьшился дефицит медицинских кадров. Он составил 18,7% по сравнению с 19,7% в 2017 году, отмечается в Прогнозе социально-экономического развития Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Согласно тексту документа, в 2018 году в рамках проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер» работу нашли 77 врачей и 24 фельдшера.

«По итогам реализации проекта «Земский доктор» в 2018 году в районах Томской области обеспеченность врачебными кадрами составила 31,2 на 10 тыс. населения, при среднем показателе Российской Федерации 14,9 на 10 тыс. населения. Средний возраст врачей за последний год сохранился на уровне 2017 года — 42 года», — отмечается в докладе.





Власти планируют, что с 2020 по 2022 год в районах области будут трудоустроены 348 врачей и 51 фельдшер.





Программа «Земский доктор» – федеральная, регионы участвуют в ней на условиях софинансирования. «Земский фельдшер» изначально работала в Томской области, а уже позже ее опыт перенесли на всю Россию. В рамках первой переезжающему на село медработнику выплачивается миллион рублей подъемных денег из областного и федерального бюджетов, в рамках второй — 500 тысяч из бюджета региона.





С 2012 года в рамках программ в районы и малые города региона прибыли 700 врачей и 67 фельдшеров. При этом замгубернатора по социальной политике Иван Деев отмечал, что по итогам 2018 года из программы выбыл каждый пятый врач.



Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина отмечала, что эти программы частично утратили свою актуальность и нуждаются в изменениях.