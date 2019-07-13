Власти: большинство юрлиц не имеют контрактов с САХом на вывоз мусора

Юридические лица не спешат заключать договоры с региональным оператором на вывоз мусора, рассказал журналистам глава города Иван Кляйн. В свою очередь руководитель «Спецавтохозяйства» Михаил Курилов призывает томичей сообщать предприятию номера машин, которые постоянно разгружают крупногабаритный мусор.

«Раньше у «Спецавтохозяйства» было 1900 договоров с юридическими лицами. Налоговая сообщает, что в Томске 34 тысячи юридических лиц. Плюс еще 30 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые зачастую сидят в домах и выносят мусор на контейнерные площадки жителей. Неслучайно на полигонах появилось вместо 300 тонн мусора 700 тонн. И я боюсь, что когда мы охватим все территории, то количество мусора еще увеличится», — рассказал журналистам Иван Кляйн.





По словам Ивана Кляйна, сейчас ежедневно САХ заключает от 500 до 700 договоров с юридическими лицами. Руководитель САХа Михаил Курилов рассказывает, что томичи жалуются на переполнение мусорных контейнеров, а когда сотрудники предприятия приезжают, то видят крупногабаритный строительный мусор.





«Очевидно, что какая-то фирма приезжает и просто сваливает мусор. При этом она за него не платит. За него платят жители. Поэтому если томичи видят подобное, то пусть фотографируют, звонят в САХ, в санитарную милицию», — отметил Курилов.





В случае если у юридического лица нет договора на вывоз мусора, то ему грозит административный штраф до 250 тысяч рублей либо приостановления деятельности до 90 суток.





В свою очередь мэр города добавил, что томичи стали реже обращаться с жалобами на плохую уборку мусора. Если за прошлую неделю на горячую линию поступило больше тысячи звонков, то за эту около двухсот. При этом люди не только жалуются на плохую работу по вывозу мусора, но и задают вопросы по тарифу и другим связанным с реформой темам.