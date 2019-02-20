Добрые новости
20 февраля,
2019
1
фото
Новости

Владимир Путин: Томская область — положительный пример борьбы с бедностью

ТВ2
ТВ2
1 час назад

20 февраля Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В своей речи президент России назвал Томскую область в числе регионов, где реально работают механизмы по борьбе с бедностью.

Владимир Путин: Томская область — положительный пример борьбы с бедностью

«Сейчас 19 млн россиян находятся за чертой бедности. Многие вынуждены экономить на самом необходимом. Часто это многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами. Многим не хватает работы или квалификации. Бедность придавливает человека. Государство должно ему помочь», — сказал президент России.


Президент отметил, что в ряде регионов, среди которых Калужская, Ульяновская, Томская области, успешно начали решать эту проблему. Одной из мер поддержки выступают социальные контракты.


«Социальный контракт — государство помогает найти работу, получить квалификацию, организовать свое хозяйство или дело. Для каждого — индивидуальный контракт. Обязанность — обеспечить себя и семью устойчивым доходом. За пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться 9 млн человек», — подчеркнул президент.


По данным Росстата, число бедных в Томской области оценивается в 17,5% от общей численности населения. В 2016 году Томская область вошла в первую двадцатку бедных регионов с показателем малоимущего населения в 16,4%.



Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.