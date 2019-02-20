Владимир Путин: Томская область — положительный пример борьбы с бедностью

20 февраля Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В своей речи президент России назвал Томскую область в числе регионов, где реально работают механизмы по борьбе с бедностью.

«Сейчас 19 млн россиян находятся за чертой бедности. Многие вынуждены экономить на самом необходимом. Часто это многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами. Многим не хватает работы или квалификации. Бедность придавливает человека. Государство должно ему помочь», — сказал президент России.





Президент отметил, что в ряде регионов, среди которых Калужская, Ульяновская, Томская области, успешно начали решать эту проблему. Одной из мер поддержки выступают социальные контракты.





«Социальный контракт — государство помогает найти работу, получить квалификацию, организовать свое хозяйство или дело. Для каждого — индивидуальный контракт. Обязанность — обеспечить себя и семью устойчивым доходом. За пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться 9 млн человек», — подчеркнул президент.





По данным Росстата, число бедных в Томской области оценивается в 17,5% от общей численности населения. В 2016 году Томская область вошла в первую двадцатку бедных регионов с показателем малоимущего населения в 16,4%.







