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06 сентября,
2019
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Владимир Путин поздравил Томскую область с 75-летием

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Владимир Путин поздравил Томскую область с 75-летием. Президент отметил вклад жителей региона в освоение природных ресурсов Западной Сибири.

Архивное фото
Архивное фото
Фото: с сайта Кремля

«Многие поколения жителей области внесли серьезный вклад в освоение богатейших природных ресурсов Западной Сибири, в укрепление промышленного потенциала региона, развитие социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры. Отрадно, что сегодня, опираясь на замечательные традиции предшественников, вы достойно решаете стоящие перед областью задачи, своим трудом и талантом содействуете благополучию родной земли, бережно относитесь к бесценному историческому, культурному, духовному наследию края», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.


Добавим, что сегодня в рамках празднования Томский академический симфонический оркестр даст первый концерт в амфитеатре набережной реки Ушайки. Начало в 16:00.


Для справки: На 1 января 2019 года население в Томской области составляет больше миллиона человек. По показателю валового регионального продукта на душу населения (532,5 тыс. рублей в 2018 году) Томская область занимает второе место среди регионов Сибири и 19 в рейтинге регионов Российской Федерации.

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