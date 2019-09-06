Владимир Путин поздравил Томскую область с 75-летием

«Многие поколения жителей области внесли серьезный вклад в освоение богатейших природных ресурсов Западной Сибири, в укрепление промышленного потенциала региона, развитие социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры. Отрадно, что сегодня, опираясь на замечательные традиции предшественников, вы достойно решаете стоящие перед областью задачи, своим трудом и талантом содействуете благополучию родной земли, бережно относитесь к бесценному историческому, культурному, духовному наследию края», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.





Добавим, что сегодня в рамках празднования Томский академический симфонический оркестр даст первый концерт в амфитеатре набережной реки Ушайки. Начало в 16:00.





Для справки: На 1 января 2019 года население в Томской области составляет больше миллиона человек. По показателю валового регионального продукта на душу населения (532,5 тыс. рублей в 2018 году) Томская область занимает второе место среди регионов Сибири и 19 в рейтинге регионов Российской Федерации.