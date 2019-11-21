Владимир Путин потребовал добиться роста реальных доходов россиян

Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, передает «Интерфакс». Глава государства на форуме «Россия зовет!» отметил, что результаты работы министров в этом направлении «пока весьма скромные».
«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — заявил президент.
Глава РФ считает необходимым изменить эту ситуацию.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин докладывал, что средняя зарплата в Томской области в 2018 году составила 41,2 тысячи рублей.
Среднемесячная зарплата в Томской области в 2019 году составила почти 42,5 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом, она уменьшилась на 1,2 %.
Согласно данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2019 года Томская область оказалась среди аутсайдеров по темпу роста зарплат. При этом, по прогнозам властей, средняя зарплата жителей Томска к 2030 году составит 63 тысячи рублей, согласно консервативному варианту долгосрочного развития города. По базовому варианту средняя зарплата достигнет 71 тысячи рублей, а по целевому — 78 тысяч.
Добавим, что в марте Росстат прекратил публикацию ежемесячных данных о динамике доходов населения. Перед этим ведомство обнародовало информацию, что за январь-февраль зарплата россиян в номинальном выражении выросла на 6,1 %, а в реальном всего на 0,9 %.
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