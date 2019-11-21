Добрые новости
21 ноября,
2019
Новости

Владимир Путин потребовал добиться роста реальных доходов россиян

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, передает «Интерфакс». Глава государства на форуме «Россия зовет!» отметил, что результаты работы министров в этом направлении «пока весьма скромные».


«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — заявил президент.


Глава РФ считает необходимым изменить эту ситуацию.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин докладывал, что средняя зарплата в Томской области в 2018 году составила 41,2 тысячи рублей. 


Среднемесячная зарплата в Томской области в 2019 году составила почти 42,5 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом, она уменьшилась на 1,2 %.


Согласно данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2019 года Томская область оказалась среди аутсайдеров по темпу роста зарплат. При этом, по прогнозам властей, средняя зарплата жителей Томска к 2030 году составит 63 тысячи рублей, согласно консервативному варианту долгосрочного развития города. По базовому варианту средняя зарплата достигнет 71 тысячи рублей, а по целевому — 78 тысяч.


Добавим, что в марте Росстат прекратил публикацию ежемесячных данных о динамике доходов населения. Перед этим ведомство обнародовало информацию, что за январь-февраль зарплата россиян в номинальном выражении выросла на 6,1 %, а в реальном всего на 0,9 %. 

Ссылки по теме:

«Майские указы» — это просто анекдот»

РБК: Томская область не выполнила «майские указы» Путина по увеличению зарплат

«Я работаю на семи работах»

15 тысяч на двух работах

Власти рассказали, каким образом увеличат зарплаты учителям-бюджетникам

«Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов»

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.