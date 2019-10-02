Владимир Путин отправил в отставку главного прокурора Томской области

В настоящее время указ не опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации, однако скриншот с отстранением Романенко доступен в соцсетях.

Отставку Романенко многие связывают с делом Игоря Митрофанова. Экс-начальник областного УМВД был фигурантом нескольких уголовных дел — злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и получение взятки. 29 августа Ленинский районный суд назначил Игорю Митрофанову наказание в виде 8 лет лишения свободы условно. Также бывший начальник томской полиции должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки — 6,4 миллиона рублей. Стороны оспаривать приговор Игорю Митрофанову не стали. ​В Томске прошли пикеты против отставки прокурора и данного приговора.

Виктор Романенко родился в 1967 году в селе Ново-Ужвиновка Харьковской области. Первый трудовой опыт получил на Первоуральском Новотрубном заводе, где в 1985 году после окончания школы работал подручным вальцовщика. В том же году он был призван в ряды советской армии, а по завершении службы поступил в Свердловский юридический институт. С дипломом правоведа он был принят на работу в прокуратуру города Североуральска на должность старшего следователя. Через четыре года стал заместителем прокурора этого города, еще через пять лет возглавил Серовскую городскую прокуратуру, а в 2009 году назначен на должность первого заместителя прокурора Карачаево-Черкесской Республики.





В Томск Романенко прибыл в мае 2014 года первым заместителем прокурора области. 8 июня 2015 года Президент Российской Федерации подписал указ о назначении Романенко прокурором Томской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» II степени, именным огнестрельным оружием.

