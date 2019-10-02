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02 октября,
2019
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Новости

Владимир Путин отправил в отставку главного прокурора Томской области

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

Президент Владимир Путин подписал указ, которым освободил от занимаемой должности прокурора Томской области Виктора Романенко. И.о. прокурора области назначен томич Александр Ткаченко, сообщает Телеграм-канал «Tomskpolit».

Виктор Романенко
Виктор Романенко

В настоящее время указ не опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации, однако скриншот с отстранением Романенко доступен в соцсетях. 

Владимир Путин отправил в отставку главного прокурора Томской области

Отставку Романенко многие связывают с делом Игоря Митрофанова. Экс-начальник областного УМВД был фигурантом нескольких уголовных дел — злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и получение взятки. 29 августа Ленинский районный суд назначил Игорю Митрофанову наказание в виде 8 лет лишения свободы условно. Также бывший начальник томской полиции должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки — 6,4 миллиона рублей. Стороны оспаривать приговор Игорю Митрофанову не стали. 

​В Томске прошли пикеты против отставки прокурора и данного приговора.

Виктор Романенко родился в 1967 году в селе Ново-Ужвиновка Харьковской области. Первый трудовой опыт получил на Первоуральском Новотрубном заводе, где в 1985 году после окончания школы работал подручным вальцовщика. В том же году он был призван в ряды советской армии, а по завершении службы поступил в Свердловский юридический институт. С дипломом правоведа он был принят на работу в прокуратуру города Североуральска на должность старшего следователя. Через четыре года стал заместителем прокурора этого города, еще через пять лет возглавил Серовскую городскую прокуратуру, а в 2009 году назначен на должность первого заместителя прокурора Карачаево-Черкесской Республики.


В Томск Романенко прибыл в мае 2014 года первым заместителем прокурора области. 8 июня 2015 года Президент Российской Федерации подписал указ о назначении Романенко прокурором Томской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» II степени, именным огнестрельным оружием.

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко

Александр Ткаченко принят на службу в органы прокуратуры в 1999 году. В апреле 2010 года был назначен начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Томской области. В декабре 2018 года его назначили заместителем прокурора Томской области.


Ранее Александр Ткаченко выступал государственным обвинителем по делу экс-мэра Николая Николайчука. Также представлял сторону обвинения в суде по делу экс-начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова.

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