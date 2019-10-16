Владимир Путин назначил ряд председателей в судах Томской области

Новости

Владимир Путин подписал указ о назначении председателей трех судов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Так, новым председателем Арбитражного суда Томской области стал Дмитрий Янущик. Дмитрий Янущик имеет 22-летний стаж работы. В июле 2009 года он был назначен председателем судебного состава коллегии по рассмотрению экономических споров из гражданских и иных правоотношений. В 2016 году указом президента стал заместителем председателя суда.

На должность председателя Каргасокского районного суда на шестилетний срок назначен Андрей Попов. В августе 2019 года Тамара Ирисова, занимавшая пост председателя с 2007 года, ушла в отставку. Также на шестилетний срок на должность председателя Шегарского районного суда назначен Дмитрий Бахарев.