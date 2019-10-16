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16 октября,
2019
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Владимир Путин назначил ряд председателей в судах Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Владимир Путин подписал указ о назначении председателей трех судов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.


Так, новым председателем Арбитражного суда Томской области стал Дмитрий Янущик. Дмитрий Янущик имеет 22-летний стаж работы. В июле 2009 года он был назначен председателем судебного состава коллегии по рассмотрению экономических споров из гражданских и иных правоотношений. В 2016 году указом президента стал заместителем председателя суда.

Владимир Путин назначил ряд председателей в судах Томской области

На должность председателя Каргасокского районного суда на шестилетний срок назначен Андрей Попов. В августе 2019 года Тамара Ирисова, занимавшая пост председателя с 2007 года, ушла в отставку. Также на шестилетний срок на должность председателя Шегарского районного суда назначен Дмитрий Бахарев. 

Этим же указом судьей Кировского районного суда без ограничения срока полномочий назначен Юрий Краснокутский.

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