Владимир Путин назначил ряд председателей в судах Томской области
Владимир Путин подписал указ о назначении председателей трех судов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Так, новым председателем Арбитражного суда Томской области стал Дмитрий Янущик. Дмитрий Янущик имеет 22-летний стаж работы. В июле 2009 года он был назначен председателем судебного состава коллегии по рассмотрению экономических споров из гражданских и иных правоотношений. В 2016 году указом президента стал заместителем председателя суда.
На должность председателя Каргасокского районного суда на шестилетний срок назначен Андрей Попов. В августе 2019 года Тамара Ирисова, занимавшая пост председателя с 2007 года, ушла в отставку. Также на шестилетний срок на должность председателя Шегарского районного суда назначен Дмитрий Бахарев.
Этим же указом судьей Кировского районного суда без ограничения срока полномочий назначен Юрий Краснокутский.
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