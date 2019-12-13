Владелец «Зимней вишни» заплатит родственникам погибших 118 миллионов рублей

Кемеровский суд обязал собственника сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» — АО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) — выплатить 118 миллионов рублей родственникам погибших при пожаре. Об этом пишет Коммерсант.

10 и 11 декабря суд удовлетворил первые 30 исков, на рассмотрении еще несколько аналогичных дел.





Это первое взыскание такого масштаба в рамках Градостроительного кодекса РФ, сообщили адвокаты общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ «Зимняя вишня». На основании Градостроительного кодекса собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности при его эксплуатации, обязан выплачивать пострадавшим фиксированные суммы компенсаций, помимо и сверх возмещения материального и морального вреда. Размер таких компенсаций — от одного до трех миллионов рублей.





По словам координатора центра по вопросам взыскания компенсационных выплат потерпевшим Ирины Фаст, положительное решение по делу стало своего рода прецедентом.





«Законодательство о защите жертв некачественно организованного строительства и нарушений правил эксплуатации зданий сравнительно молодое (с 2013 года), и судебная практика очень разная. По данному иску речь шла о денежной компенсации, размер которой четко определен законом, и суд не может взыскать больше или меньше. В рамках же уголовного дела заявлены гражданские иски о компенсации морального вреда, которые ставят непростые вопросы перед государством и судебной системой — о реальной «цене» горя людей. В обществе сейчас ведутся дискуссии о том, что жизнь человека ценится очень низко и это причина подобных трагедий», — отметила Фаст.





Выплаты могут быть произведены уже через месяц, после вступления решений в силу, если ответчик не будет их оспаривать.





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

Суд по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая. Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.