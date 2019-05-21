Владельцы маршрута № 3 просят их не закрывать, так как пассажиры столкнутся с неудобствами: добираться до нужного места придется с пересадками. А работники ТРЦ «Изумрудный город» вообще рискуют остаться без общественного транспорта.

Обращения с просьбой не закрывать маршрут № 3 владельцы направляли в мэрию Томска и замгубернатора по промышленной политике Игорю Шатурному (письма есть в распоряжении редакции — прим. ред.).





«Мы считаем, что закрытие части маршрутов резко ухудшит транспортную доступность жителей отдельных микрорайонов и улиц, — говорится в обращении. — В частности, закрытие маршрутов №№ 3 и 31 полностью прекращает транспортное сообщение поселок МПС Северный – улица Новосибирская — улица Пушкина — проспект Кирова — проспект Комсомольский — улица Сибирская или ТРЦ «Изумрудный город». В новой предлагаемой транспортной схеме просто отсутствует маршрут, связывающий эти улицы. Считаем данное решение неправильным по следующим основаниям:





— По пути следования маршрутов № 3 и № 31 располагается ряд социально-значимых учреждений для детей-инвалидов с диагнозом «аутизм» (центр мультисенсорной интеграции для детей-инвалидов, детская областная поликлиника, коррекционная школа № 22 и № 33). Родители данных детей просто не представляют, как их дети будут добираться до нужного учреждения с пересадками.





— Жители поселка МПС Северный, которые работают на железнодорожной станции Томск-2, будут вынуждены добираться до работы с пересадкой или идти пешком до остановки «ДОСААФ». Также жителям поселка доехать на свои дачные участки можно только на электричке со станции Томск-2, попасть на вокзал можно будет тоже с пересадкой.





— Попасть в ТРЦ «Изумрудный город» томичи, которые живут на проспекте Ленина, проспекте Кирова (в основном, это родители со своими детьми и люди преклонного возраста с внуками), смогут тоже только с пересадками. На фоне повышения цен на коммунальные услуги, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости любая пересадка на другой автобус значительно увеличивает расходы семейного бюджета. <…> Очень сложно подстроить транспортную схему города под нужды всех томичей, но просим предусмотреть в предполагаемой к внедрению новой транспортной сети города Томска беспересадочное сообщение МПС-Северный с улицами Новосибирской, Рабочей и ТРЦ «Изумрудный город». Либо не закрывать городской маршрут № 3».