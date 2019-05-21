Владельцы маршрута № 3 просят их не закрывать
Владельцы маршрута № 3 просят их не закрывать, так как пассажиры столкнутся с неудобствами: добираться до нужного места придется с пересадками. А работники ТРЦ «Изумрудный город» вообще рискуют остаться без общественного транспорта.
Обращения с просьбой не закрывать маршрут № 3 владельцы направляли в мэрию Томска и замгубернатора по промышленной политике Игорю Шатурному (письма есть в распоряжении редакции — прим. ред.).
«Мы считаем, что закрытие части маршрутов резко ухудшит транспортную доступность жителей отдельных микрорайонов и улиц, — говорится в обращении. — В частности, закрытие маршрутов №№ 3 и 31 полностью прекращает транспортное сообщение поселок МПС Северный – улица Новосибирская — улица Пушкина — проспект Кирова — проспект Комсомольский — улица Сибирская или ТРЦ «Изумрудный город». В новой предлагаемой транспортной схеме просто отсутствует маршрут, связывающий эти улицы. Считаем данное решение неправильным по следующим основаниям:
— По пути следования маршрутов № 3 и № 31 располагается ряд социально-значимых учреждений для детей-инвалидов с диагнозом «аутизм» (центр мультисенсорной интеграции для детей-инвалидов, детская областная поликлиника, коррекционная школа № 22 и № 33). Родители данных детей просто не представляют, как их дети будут добираться до нужного учреждения с пересадками.
— Жители поселка МПС Северный, которые работают на железнодорожной станции Томск-2, будут вынуждены добираться до работы с пересадкой или идти пешком до остановки «ДОСААФ». Также жителям поселка доехать на свои дачные участки можно только на электричке со станции Томск-2, попасть на вокзал можно будет тоже с пересадкой.
— Попасть в ТРЦ «Изумрудный город» томичи, которые живут на проспекте Ленина, проспекте Кирова (в основном, это родители со своими детьми и люди преклонного возраста с внуками), смогут тоже только с пересадками. На фоне повышения цен на коммунальные услуги, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости любая пересадка на другой автобус значительно увеличивает расходы семейного бюджета. <…> Очень сложно подстроить транспортную схему города под нужды всех томичей, но просим предусмотреть в предполагаемой к внедрению новой транспортной сети города Томска беспересадочное сообщение МПС-Северный с улицами Новосибирской, Рабочей и ТРЦ «Изумрудный город». Либо не закрывать городской маршрут № 3».
В свою очередь администрация считает, что маршрут № 3 является «дублирующим» и до остановок томичи смогут доехать на другом транспорте.
До остановки «Изумрудный город» можно доехать на муниципальном маршруте № 29 и троллейбусе № 7, а также на межмуниципальном маршруте № 401, — говорится в ответе заммэра Владимира Брюханцева. — Добраться до ТРЦ «Изумрудный город» с проспекта Ленина можно будет, доехав до остановки «Сибирская (Комсомольский проспект)». В дополнение хотелось бы отметить, что при организации пассажирских перевозок решается задача транспортной доступности всех районов города, в том числе с пересадками. Обеспечить беспересадочные транспортные связи при имеющейся загрузке улично-дорожной сети не представляется возможным. На сегодняшний день рабочей группой по утверждению маршрутной сети в рамках агломерации «Томск-Северск-Томский район» было принято предварительное решение с 01.01.2020 объединить три маршрута (№ 2, № 3 и № 141) в один по причине дублирования схем движения указанных маршрутов. Согласно корректировке, внесенной в схему движения маршрута № 2, с учетом поступивших предложений граждан, пусть следования предложен следующий: Томск – Северный — улица Бела Куна — улица Сергея Лазо — улица Новосибирская — улица 1-я Рабочая — улица Иркутский тракт — улица Пушкина — площадь Соляная — улица Кузнечный взвоз — переулок 1905 года — проспект Ленина — проспект Кирова — площадь Кирова — улица Елизаровых — площадь Южная — поселок Аникино/Ярское. Руководствуясь вышесказанным, сообщаем, что транспортные связи (без пересадок) сохраняются.
Директор маршрута № 3 Ирина Лукашова рассказала ТВ2, что контракт с мэрией на перевозку заканчивается 31 декабря 2019 года.
«Люди были очень возмущены предстоящим закрытием маршрута. Например, к работникам «Изумрудного города» ни один из автобусов ходить не будет. По Сибирской многие автобусы в позднее время уже не ходят. У нас последний автобус, так как конечная остановка, уходил в 22.30. Люди подписывались под просьбой не закрывать маршрут, мы эти подписи тоже передали в мэрию и областную администрацию. Что мы будем делать, если наши обращения и подписи не помогут, мы пока не знаем».
Напомним, что с 1 января 2020 года в Томске изменится маршрутная сеть. По словам представителей мэрии, сейчас на территории города дублируются 60 % маршрутов. По словам мэра города, предлагаемые изменения позволят убрать излишнее дублирование, продлить маршруты в новые районы города и сократить число пересадок. В качестве одной из мер администрация города предлагала закрыть четыре автобусных маршрута — №№ 3, 5, 23 и 31. В настоящее время жителям Академгородка удалось отстоять маршрут № 23. Люди собрали более тысячи подписей против закрытия.
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