Вкладчики кривошеинского кооператива не могут вернуть 15 млн рублей

Вкладчики сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит» не могут вернуть свои деньги. В полиции им отказали в возбуждении уголовного дела.

Свои сбережения в такие КПК обычно вкладывают пенсионеры. Они пытаются сохранить или отложить деньги. Часто чтобы помочь детям. В конце концов КПК с процентами обычно закрываются, оставляя своих вкладчиков без денег. Так и случилось в Кривошеино.

В 2018 году я оформил вклад в кооперативе «Кривошеинский кредит» на сумму более миллиона рублей, а через месяц директор сам себя уволил, — рассказал Леонид Пирогов. — Потом и вовсе скрылся. Нам говорят: «Обращайтесь в суд». Но полиция уголовное дело не заводит.

Директор КПК, по словам обманутых вкладчиков, не отвечает на звонки и не возвращает деньги. В постановлении полиции указано, что исполнительный директор кооператива — Вячеслав Савицкий, по словам жены, он находится в Новосибирске. У Вячеслава вроде бы возникли проблемы со здоровьем, поэтому с января 2019 года он проходит лечение в реабилитационном центре. Полиция не смогла опросить Вячеслава Савицкого, так как жене ничего не известно о его точном местонахождении.





Сотрудники полиции не смогли установить умысел директора кооператива по статье 159 УК РФ (Мошенничество), в возбуждении уголовного дела обманутым вкладчикам отказали.





Вкладчики рассказали, что они обращались в администрацию Кривошеинского района, в полицию, были на приеме у зампрокурора по Томской области. Но решения своей проблемы так и не нашли. В полиции не возбуждают уголовное дело, потому что не находят в действиях директора КПК «Кривошеинский кредит» состава преступления.