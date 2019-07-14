Вкладчики кривошеинского кооператива не могут вернуть 15 млн рублей
Вкладчики сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит» не могут вернуть свои деньги. В полиции им отказали в возбуждении уголовного дела.
Кредитный потребительский кооператив (КПК) «Кривошеинский кредит» предлагал людям проценты по вкладам выше, чем в банках (24 %).
Свои сбережения в такие КПК обычно вкладывают пенсионеры. Они пытаются сохранить или отложить деньги. Часто чтобы помочь детям. В конце концов КПК с процентами обычно закрываются, оставляя своих вкладчиков без денег. Так и случилось в Кривошеино.
В 2018 году я оформил вклад в кооперативе «Кривошеинский кредит» на сумму более миллиона рублей, а через месяц директор сам себя уволил, — рассказал Леонид Пирогов. — Потом и вовсе скрылся. Нам говорят: «Обращайтесь в суд». Но полиция уголовное дело не заводит.
Директор КПК, по словам обманутых вкладчиков, не отвечает на звонки и не возвращает деньги. В постановлении полиции указано, что исполнительный директор кооператива — Вячеслав Савицкий, по словам жены, он находится в Новосибирске. У Вячеслава вроде бы возникли проблемы со здоровьем, поэтому с января 2019 года он проходит лечение в реабилитационном центре. Полиция не смогла опросить Вячеслава Савицкого, так как жене ничего не известно о его точном местонахождении.
Сотрудники полиции не смогли установить умысел директора кооператива по статье 159 УК РФ (Мошенничество), в возбуждении уголовного дела обманутым вкладчикам отказали.
Вкладчики рассказали, что они обращались в администрацию Кривошеинского района, в полицию, были на приеме у зампрокурора по Томской области. Но решения своей проблемы так и не нашли. В полиции не возбуждают уголовное дело, потому что не находят в действиях директора КПК «Кривошеинский кредит» состава преступления.
С 2005 года директор КПК «Кривошеинский кредит» работал с пенсионерами: принимал вклады и выдавал займы под проценты, — рассказал вкладчик Сергей Ольховский. — Пенсионеры внесли деньги в сумме, превышающей 15 миллионов рублей. Кооператив выдал займы только на сумму 1,5 млн рублей. Деньги вкладчики не снимали, договоры были пролонгированы. Когда денежных средств стало недостаточно для существования кооператива, директор уволился. Офис в Кривошеино закрыли. 19 вкладчиков остались без денег. Мы сами обзванивали вкладчиков, чтобы узнать общую сумму, которую задолжал им кооператив. Мы просим полицию разобраться в этом вопросе.
Людмила Михайловна Комарова написала заявление в полицию в апреле 2019-го. Она пострадала на сумму в 200 тысяч рублей.
Кто дал право обманывать людей и воровать? — рассказала Людмила Комарова. — Я одинокая пенсионерка, мне 76 лет. Я проработала 43 года в больнице врачом высшей категории. Кооперативу отдала не миллион, около 200 тысяч, чтобы надеяться на какую-то поддержку в сложной ситуации. Так и вышло, мне понадобились деньги на лечение, но кооператив уже закрыт. У меня на руках есть письма из полиции, но никаких сдвигов по этому делу нет. Обидно, директора кооператива, Славика, который был еще ребенком, я лечила. Хороший был мальчишка. Я бы никогда не поверила, что со мной могло произойти что-то подобное.
Обманутые вкладчики приехали на прием к и.о. главного полицейского в Томской области Петру Шмеру. На приеме их отправили в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции на переулок Фруктовый, 28а. В этом отделе занимаются раскрытием преступлений, связанных с экономической деятельностью, а также вопросами денежных средств, которые добыты преступным путем. Следствие по таким делам ведется в обязательном порядке.
По данным системы Rusprofile, 9 октября 2018 года сельскохозяйственный потребительский кооператив «Кривошеинский кредит» исключен из Реестра малого и среднего предпринимательства.
Учредителями кооператива «Кривошеинский кредит» являлись: Людмила Грибовская, Сергей Михалицын, Али Гамза Нибиев, Валентина Досужева, Олег Савицкий.
С января 2007 года Вячеслав Савицкий работал исполнительным директором СКПК «Кривошеинский кредит».
Одновременно с февраля 2008 года он работал и директором некоммерческого партнерства «Центр поддержки предпринимательства Кривошеинского района». С октября 2012 года был депутатом Кривошеинского сельского поселения.
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