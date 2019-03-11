Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Держатели карт международной платежной системы Visa не будут вводить пин-код при бесконтактной оплате покупок на сумму до трех тысяч рублей с 13 апреля. О новых правилах Visa сообщает РБК со ссылкой на три источника. Сейчас пин-код нужно вводить, если платеж превышает тысячу рублей.





По информации РБК, платежная система уже разослала российским банкам соответствующее письмо.





«Мы уверены, что наша инициатива учитывает сегодняшнюю стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян», — подчеркнула Visa в ответе на запрос РБК.