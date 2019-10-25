Гостиница или жилой дом? Виктор Кучеренко о девятиэтажке на Синем Утесе

Новости

В редакцию ТВ2 обратилась жительница села Синий Утес Оксана Вишнякова с просьбой прояснить ситуацию по строительству девятиэтажного здания рядом со Спасской средней школой. Возводит дом ЖСК «Октябрь-2013», председателем которого является Виктор Кучеренко. Через пару дней после публикации на ТВ2 Виктор Васильевич согласился рассказать о том, что происходит с его строительной площадкой в поселке Синий Утес. Правда, при встрече на территории «Томскстроя» Виктор Кучеренко и его помощница Наталья Сенникова категорически отказались от фотосъемки, сославшись на то, что не любят фотографироваться. И действительно, на обширных пространствах интернета удалось найти лишь одну фотографию двухлетней давности строителя Виктора Кучеренко, и то на сайте кyokushinkai.tomsk.ru.

Фото: кyokushinkai.tomsk.ru

Виктора Кучеренко в Томске знают как строителя элитного жилья. В одном из таких домов на Кирова, 35 расположен и офис директора ООО ПСП «Томскстрой» и председателя 17 жилищно-строительных кооперативов. Один из них, ЖСК «Октябрь-2013», и возводит дом на Синем Утесе.

Как рассказал корреспонденту ТВ2 Виктор Кучеренко, решение построить дом в этом живописном районе появилось достаточно давно. Тогда, когда он построил себе дачу в селе Вершинино и часто проезжал мимо Синего Утеса. Но в пойме реки Томи и озер природоохранной зоны построить дома невозможно, так как там нет коммуникаций. Зато они есть рядом с санаторием «Синий Утес». С руководством администрации Спасского поселения удалось договориться о земельном участке, а с руководством санатория – о подключении к водопроводу и канализационной насосной станции (КНС). Подключить к теплу оказалось сложнее, поэтому решили трехподъездный дом отапливать с помощью собственного газового котла. По словам Виктора Кучеренко, санаторию по договору перечислили 2,5 млн рублей на реконструкцию водопровода и 1,5 млн рублей на КНС, чтобы при реконструкции коммунальных сетей была учтена дополнительная нагрузка для трехподъездного девятиэтажного дома. Начали строить, вырыли котлован, забили сваи... и тут что-то пошло не так.

Фото: Оксана Вишнякова

По словам жительницы села Синий Утес Оксаны Вишняковой, когда стали забивать сваи, то по стене школы пошли трещины и прокуратура остановила стройку. По словам Виктора Кучеренко, никаких трещин не было, просто в Томском районе и Спасском сельском поселении сменилась власть и вдруг выяснилось, что разрешение на строительство было выдано для Зоны О-1, предназначенной для размещения объектов административного и общественного назначения, а на самом деле это зона Ж-1 для застройки индивидуальными жилыми домами. Разрешение аннулировали, и ЖСК «Октябрь-2013» пошел в суды.

Когда мы начинали строительство на Синем Утесе, это была зона О-1, — рассказывает помощница Виктора Кучеренко Наталья Сенникова. — Потом нам сказали, что, ребята, тут неправильно вам документы выдали, это была зона Ж-1. Теперь по документам это опять зона О-1, но ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) нам не выдают. Старое разрешение отменили во время смены зоны, новое не выдают. А без него мы не можем реанимировать стройку.

Официально, по документам, ЖСК «Октябрь-2013» должен был возвести рядом со Спасской средней школой гостиницу. В гостинице предполагалось делать не стандартные гостиничные номера, а апартаменты с кухнями, ванными комнатами и туалетами. Далее эти апартаменты можно было бы перевести в обычные жилые квартиры, рассказала ТВ2 Наталья Сенникова. Так делают строители, когда получают землю под застройку не через аукцион, а по постановлению районной или городской администрации. Таким же образом, по словам Виктора Кучеренко, был построен дом и на Красноармейской, 35. Изначально здесь можно было строить только общественные здания, поэтому пришлось идти на маленькую хитрость с апартаментами. «Но это все законно, — уверяют Виктор Кучеренко и Наталья Сенникова. — Как и стройка на Синем Утесе».

Мы надеемся, что разум возобладает, — говорит Наталья Сенникова. — А если нет, то мы будем судиться и предъявлять убытки. Почему нам сначала разрешили строить, мы вложили в площадку порядка 15 млн рублей, а потом вдруг передумали? Где Спасское поселение возьмет такие деньги, чтобы компенсировать наши затраты? В бюджете? И кто будет закапывать котлован? Или он так и останется рядом со школой?

«И аренду за землю мы должны платить, — подключается Виктор Кучеренко, — а строить не можем. Нам не дают возможности пользоваться участком».

Строители элитного жилья в Томске искренне недоумевают, почему жители Синего Утеса не хотят, чтобы у них в поселке появился огромный красивый дом. Вот визуализация этого проекта.

«А чего хотят жители? — спрашивает Наталья Сенникова. — У нас есть письмо от депутатов, которые, наоборот, просят построить этот дом. Им нужны фельдшерский пункт, почта и т. д.».

Строители считают, что от нового дома жители Синего Утеса только выиграют, ведь на первом этаже будут расположены новые магазины. От ответа на вопрос, готовы ли застройщики встречаться с общественностью Синего Утеса, Виктор Кучеренко и Наталья Сенникова уклонились. «Сначала надо определиться, дадут нам там строить или нет», — говорят они. Более того, строители уверены, что их проблемы вовсе не из-за негативного отношения местного населения к стройке. По их мнению, они где-то выше, но где точно – сказать не могут.

В свою очередь директор санатория «Синий Утес» Сергей Комарович рассказал ТВ2, что когда соглашался на подключение «гостиницы» Виктора Кучеренко к местному водопроводу и КНС, то речь шла о трехэтажном здании. Проекта девятиэтажки Комарович не видел и не уверен, что коммунальных мощностей санатория хватит на такой огромный дом. Более того, директор санатория «Синий Утес» рассказал, что по договору на реконструкцию водопровода было переведено 1,6 млн рублей, то есть почти на миллион меньше, чем утверждают строители. До реконструкции КНС дело даже не дошло. По словам Сергея Комаровича, с Виктором Кучеренко он в последний раз общался полтора года назад.

Налицо кризис коммуникаций. Если бы строители вели с жителями и властями Синего Утеса честный диалог, то, возможно, и не было бы никаких проблем. Теперь же немного странно пенять на то, что кто-то меняет правила игры, когда сам три пишешь, а девять в уме. Договариваешься на трехэтажную гостиницу, а реально собираешься строить девятиэтажный жилой дом.