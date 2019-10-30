Виктор Кресс похвалил Ивана Кляйна за проект «Дом за рубль»

Виктор Кресс также принял участие в аппаратном совещании администрации Томска, рассказал о тех томских проектах, которые могут получить федеральную поддержку в ближайшие годы.



Экс-губернатор Томской области высоко оценил работу по сохранению деревянного зодчества, которую муниципалитет Томска ведет в рамках проекта «Аренда за рубль», сообщает мэрия. Но вместе с тем он подчеркнул, что здесь необходимо объединить усилия федеральной, региональной и муниципальной власти. «Это наследие общероссийского, если не мирового масштаба. И необходимо совместно решать вопросы его сохранения. Деревянные здания – федеральные и региональные памятники – также должны восстанавливаться, и для этого необходимо консолидировать усилия и выделять необходимое финансирование».