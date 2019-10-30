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30 октября,
2019
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Виктор Кресс похвалил Ивана Кляйна за проект «Дом за рубль»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сегодня представитель Томской области в Совете Федерации Виктор Кресс вручил мэру Ивану Кляйну почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Томского региона. Документ подписан председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Кресс похвалил Ивана Кляйна за проект «Дом за рубль»
Фото: администрация Томска

Виктор Кресс также принял участие в аппаратном совещании администрации Томска, рассказал о тех томских проектах, которые могут получить федеральную поддержку в ближайшие годы.

Экс-губернатор Томской области высоко оценил работу по сохранению деревянного зодчества, которую муниципалитет Томска ведет в рамках проекта «Аренда за рубль», сообщает мэрия. Но вместе с тем он подчеркнул, что здесь необходимо объединить усилия федеральной, региональной и муниципальной власти. «Это наследие общероссийского, если не мирового масштаба. И необходимо совместно решать вопросы его сохранения. Деревянные здания – федеральные и региональные памятники – также должны восстанавливаться, и для этого необходимо консолидировать усилия и выделять необходимое финансирование».

Напомним, что в последнее время город не выделяет средств на восстановление деревянной архитектуры Томска и дома ремонтируются только за счет частных средств по программе «Аренда за рубль» или из федерального фонда капитального ремонта. В планах на следующий год только доделка дома на Ленина, 56.

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