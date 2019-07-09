«Википедия» забанила автора, который внес изменения в биографию губернатора Томской области

Русскоязычное сообщество «Википедии» вычислило и забанило семь связанных между собой аккаунтов пользователей, которые вносили позитивные правки в статьи о чиновниках и критические — об оппозиции и независимых журналистах. В том числе они вносили в биографии сибирских губернаторов позитивные сведения, пишет Тайга.инфо .

Сооснователь цифрового издательства «Викифай» Михаил Грузнов вычислил сообщество из 12 редакторов русскоязычной «Википедии», которые вносили негативные правки в статьи об оппозиции и независимых СМИ и хвалебные — в статьи о представителях власти. Его догадки подтвердил вердикт чекьюзеров — пользователей, имеющих доступ к просмотру действий участников сообщества. Они также указали, что некоторые редакторы имели пароли от аккаунтов друг друга. В результате «Википедия» заблокировала семь учетных записей, написала «Медуза».





Конкретных людей, стоящих за этими аккаунтами, установить не удалось,но один из них связали с Сергеем Нестеровичем — создателем «русской энциклопедии» «Традиция». Он отрицает свою причастность.





Из забаненных редакторов правки в статьи о сибирских губернаторах вносили трое пользователей: Oldfishkeeper, Tonnay-Charente и Иван Кучеров. Так пользователь Oldfishkeeper добавил в статью про Сергея Жвачкина следующую информацию: