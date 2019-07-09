«Википедия» забанила автора, который внес изменения в биографию губернатора Томской области

Русскоязычное сообщество «Википедии» вычислило и забанило семь связанных между собой аккаунтов пользователей, которые вносили позитивные правки в статьи о чиновниках и критические — об оппозиции и независимых журналистах. В том числе они вносили в биографии сибирских губернаторов позитивные сведения, пишет Тайга.инфо.
Сооснователь цифрового издательства «Викифай» Михаил Грузнов вычислил сообщество из 12 редакторов русскоязычной «Википедии», которые вносили негативные правки в статьи об оппозиции и независимых СМИ и хвалебные — в статьи о представителях власти. Его догадки подтвердил вердикт чекьюзеров — пользователей, имеющих доступ к просмотру действий участников сообщества. Они также указали, что некоторые редакторы имели пароли от аккаунтов друг друга. В результате «Википедия» заблокировала семь учетных записей, написала «Медуза».
Конкретных людей, стоящих за этими аккаунтами, установить не удалось,но один из них связали с Сергеем Нестеровичем — создателем «русской энциклопедии» «Традиция». Он отрицает свою причастность.
Из забаненных редакторов правки в статьи о сибирских губернаторах вносили трое пользователей: Oldfishkeeper, Tonnay-Charente и Иван Кучеров. Так пользователь Oldfishkeeper добавил в статью про Сергея Жвачкина следующую информацию:
Главное хобби Сергея Жвачкина — художественная фотография. Во всех поездках губернатора сопровождает любимый фотоаппарат Canon. Основная тематика фоторабот Томского губернатора — родная природа, животный мир, лесные растения, подводный мир (Сергей Анатольевич фотографирует коралловых рыб и гидробионитов), архитектурные и религиозные достопримечательности.
Сергей Жвачкин действительно увлекается фотографией. В БКЗ даже проходила выставка его работ.
Анонимные авторы вписывали также положительные данные о врио глав Республики Алтай, Забайкальского края, о губернаторах Тувы, Бурятии, Хакассии, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей.