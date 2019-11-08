Вид на жительство в Томске: какие изменения коснутся иностранцев

В Томской области будут выдавать вид на жительство (ВНЖ) бессрочно. Раньше документы выдали сроком на пять лет с последующим продлением. Об этом рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области Николай Лежнин.

Получить ВНЖ смогут несовершеннолетние дети, чьи родители имеют вид на жительство, граждане СССР, носители русского языка, граждане Украины и выпускники аккредитованных вузов, которые получили диплом с отличием.

Не нужно создавать определенного ажиотажа, — прокомментировал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области Николай Лежнин. — На получение ВНЖ в Томской области пока подали документы порядка 50 человек. Если человек получил ВНЖ бессрочно, то ему все равно нужно будет его менять в 14, 20, 45 лет. Подразделения миграции готовы к приему документов, разъяснениям и консультациям.

Пошлина за получение ВНЖ выросла с трех с половиной до пяти тысяч рублей. Также сократились сроки рассмотрения документов. Теперь ведомство рассматривает документы в течение четырех месяцев.

Если граждане подали документы на получение вида на жительство до 1 ноября, то им придется заплатить недостающую сумму (1500 рублей), — добавил Николай Лежнин. — Большей части студентов и семьям с детьми не нужно создавать ажиотаж возле миграционных центров, как было в январе прошлого года. Квота — постановление правительства, ежегодно определяется количество иностранных граждан с учетом социально-экономического положения. Гражданин подает документы на ВНЖ вне зависимости от этой квоты.

Количество квот для иностранных граждан по Томской области еще не известно. По словам начальника миграционной службы, количество мест не будет отличаться от прошлого года. Тогда их было 800.





По словам Николая Лежнина, за 2019 год в Томской области 100 человек аннулировали ВНЖ и разрешение на временное пребывание (РВП), депортировали порядка 10 человек. Большинство выдворенных из Томской области — граждане Узбекистана.





Напомним, с 1 ноября в России вступил в силу закон, который определяет льготные условия для получения разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России.





В Томске около 3700 граждан находятся по разрешению на РВП и шесть тысяч человек, которые были вынуждены продлевать ВНЖ каждые пять лет.





Каждый четверг с 15.00 (пр. Ленина, 122) в Управлении по вопросам миграции консультируют иностранцев без записи.





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