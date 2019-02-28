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28 февраля,
2019
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Подозреваемая в превышении полномочий вице-мэр Томска взяла больничный после обысков

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Заммэра Томска, начальник департамента архитектуры и градостроительства города Анна Подгорная (недавно сменила фамилию с Касперович — прим. редакции) ушла на больничный сразу после обысков. Об этом со ссылкой на мэра Томска Ивана Кляйна сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Подозреваемая в превышении полномочий вице-мэр Томска взяла больничный после обысков
Фото: администрация Томска

Вчера во время следственных действий ей стало плохо, вызвали «скорую», — рассказал Иван Кляйн — Со вчерашнего дня она находится на больничном. Насколько мне известно, ее не госпитализировали.

Кляйн добавил, что деятельность Анны Подгорной проверяла комиссия городской администрации. Проверка не обнаружила конфликта интересов в работе вице-мэра.


«Следственные органы работают, мы вмешиваться в это не будем. Перед законом все равны. Если будет установлена вина — будет отвечать по закону», — добавил мэр Томска. 


Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий высокопоставленными чиновниками администрации Томска. Об этом рассказало агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

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«По предварительным данным, заместитель мэра Томска - начальник департамента архитектуры и градостроительства Анна Подгорная (недавно сменила фамилию с Касперович — уточняет агентство) с помощью своего заместителя Ольги Кузнецовой организовала оформление земельного участка под Томском на подставное лицо - свою мать - и фактически проживала в возведенном на нем частном доме», — приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.


Он отметил, что вице-мэр также не задекларировала дом, в котором она проживает.

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