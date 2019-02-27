Вице-мэр Томска и ее подчиненная стали фигурантами дела о превышении полномочий

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий высокопоставленных чиновников администрации Томска. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«По предварительным данным, заместитель мэра Томска - начальник департамента архитектуры и градостроительства Анна Подгорная (недавно сменила фамилию с Касперович — уточняет агентство) с помощью своего заместителя Ольги Кузнецовой организовала оформление земельного участка под Томском на подставное лицо - свою мать - и фактически проживала в возведенном на нем частном доме», — приводит Интерфакс слова своего собеседника.







Он отметил, что вице-мэр также не задекларировала дом, в котором она проживает.





На момент оформления участка Анна Подгорная занимала должность начальника департамента, не являясь заместителем мэра. Ольга Кузнецова является заместителем начальника департамента архитектуры и градостроительства Томска.

