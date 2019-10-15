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15 октября,
2019
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Вербовщик боевиков для ИГИЛ приговорен к 13 годам лишения свободы

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Задержанного в Томской области пособника международной террористической организации приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. 


«По информации УФСБ России по Томской области, фигурант в ходе личных бесед, посредством сети Интернет, а также мессенджеров «Telegram» и «WhatsApp» осуществлял вербовочную деятельность. Он склонял своих собеседников к вступлению в ряды боевиков и выезду с территории России для участия в боевых действиях», — сообщает НИА-Томск со ссылкой на пресс-службу ведомства.


Мужчина осужден по уголовным статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Решение по делу вынесла выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда.


Приговор вступил в законную силу.


Ранее на основании материалов ФСБ в Томской области за преступления террористического характера были осуждены два человека. Их приговорили к 10 и 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов.

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