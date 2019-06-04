«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска

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Первого июня на семинаре «Наши люди» в креативном пространстве «Ушайкалофт» собрались эксперты — защитники старого Томска, преподаватели университетов, архитекторы, журналисты и активные томичи.

«Приветствуем участников семинара!», «Наши люди — ваши люди!». Под звуки джаза участники семинара собирались на заброшенной стройплощадке на берегу Ушайки. Задача встречи – понять, кто они, наши люди, готовы ли они делиться своим трудом и знаниями, есть ли перспективы и смысл в волонтерской работе на исторической застройке города? Но прежде чашка кофе и сладкий пирожок — впереди шесть часов импровизаций на заданную тему: участие томичей в сохранении городского архитектурного наследия.

Куратор Мурашов Центра Елена Макарова-Изофатова, открывая семинар, говорит о миссии Центра. Смысл деятельности – объединить людей, готовых сохранять в городе то, что первый лектор семинара профессор Дульзон назвал «Чувством Родины».

Много лет Альфред Дульзон отстаивает «право и обязанность» городского центра оставаться деревянным:

«Многие томичи готовы и дальше жить в этих домах и хотят только, чтоб им помогли привести их в порядок. В целом нужен закон, который бы запретил снос любых домов, построенных до революции. Эти дома построены на века, и они могут жить. Кварталы этих домов очень уютны, своеобразны. Чувство патриотизма генетически у нас не заложено, а это как раз его воспитывает. Если не будет чувства патриотизма, то и родины не будет», — говорит он.

Краевед Виктор Нилов на семинаре рассказал про исторические факты о руслах небольших томских рек, которые стали одним из факторов развития и застройки города. Это мало кому известные в наше время речки Игуменки, впадающие в Ушайку. Одна из речек, например, жива и берет свое начало от Игуменского озера и впадает в Ушайку в районе улицы Алтайская, 18.



Может, если больше знать о городе, в котором живешь, чувство Родины постепенно родится, окрепнет? Таким вопросом задается Виктор Нилов.

Андрей Кочетков из Самары стал специальным гостем Мурашов Центра в эти дни. Идеолог фестиваля «Том Сойер Фест», развивающего волонтерское движение с целью сохранения исторической среды в городах России, назвал Томск «великим и израненным, закуклившимся в себе и не видящим своего богатства», но...



«Город, где люди собираются в 10 утра в субботу в гараже и разговаривают на такие темы, он живой, ничего у него не потеряно. Если бы мы сидели посреди рабочей недели в правительстве области, было бы все совсем по-другому», — подчеркивает Кочетков.



Он говорит об уроках, которые извлек из своего опыта организации волонтерской работы и проведения нескольких сезонов «Том Сойер Фест». В этом году фестиваль пройдет в 40 городах России и даже в одном городе Киргизии. Силами волонтерского движения отремонтировано 54 фасада по всей стране на общую сумму 15 млн рублей внебюджетных средств.



«Обратите внимание на «эффект домино» от этой активности — зачастую ремонт фасада стимулирует жителей провести ремонтные работы внутри дома или квартиры, и качество жизни людей улучшается», — рассказывает Кочетков.

Председатель комитета сохранения исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов представил участникам мероприятия когда-то своего студента, а сейчас молодого успешного предпринимателя Алексея Будникова. Алексей и его команда восстанавливают памятник архитектуры на улице Савиных, 10а.

Алексей поделился с собравшимися своим опытом реставрации деревянного дома и теми подводными камнями, с которыми он столкнулся.

На семинаре выступили такие эксперты, как председатель томского ВООПИК Мария Бокова, активно отстаивающая сохранение исторических памятников и границ исторического поселения Томска. И Раиса Добрынина, автор популярной страницы в Инстаграме о реконструкции «дома за рубль» на ул. Савиных, 10а.

Фотограф Сергей Медведчиков рассказывает о важности фиксации исторической среды и месте документальной фотографии в градозащитном движении.

Украшение семинара — экскурсия Елены Ерофеевой.