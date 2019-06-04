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04 июня,
2019
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«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Первого июня на семинаре «Наши люди» в креативном пространстве «Ушайкалофт» собрались эксперты — защитники старого Томска, преподаватели университетов, архитекторы, журналисты и активные томичи.

«Приветствуем участников семинара!», «Наши люди — ваши люди!». Под звуки джаза участники семинара собирались на заброшенной стройплощадке на берегу Ушайки. Задача встречи – понять, кто они, наши люди, готовы ли они делиться своим трудом и знаниями, есть ли перспективы и смысл в волонтерской работе на исторической застройке города? Но прежде чашка кофе и сладкий пирожок — впереди шесть часов импровизаций на заданную тему: участие томичей в сохранении городского архитектурного наследия.

«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска
«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска

Куратор Мурашов Центра Елена Макарова-Изофатова, открывая семинар, говорит о миссии Центра. Смысл деятельности – объединить людей, готовых сохранять в городе то, что первый лектор семинара профессор Дульзон назвал «Чувством Родины».

«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска

Много лет Альфред Дульзон отстаивает «право и обязанность» городского центра оставаться деревянным:


«Многие томичи готовы и дальше жить в этих домах и хотят только, чтоб им помогли привести их в порядок. В целом нужен закон, который бы запретил снос любых домов, построенных до революции. Эти дома построены на века, и они могут жить. Кварталы этих домов очень уютны, своеобразны. Чувство патриотизма генетически у нас не заложено, а это как раз его воспитывает. Если не будет чувства патриотизма, то и родины не будет», — говорит он.

«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска

Краевед Виктор Нилов на семинаре рассказал про исторические факты о руслах небольших томских рек, которые стали одним из факторов развития и застройки города. Это мало кому известные в наше время речки Игуменки, впадающие в Ушайку. Одна из речек, например, жива и берет свое начало от Игуменского озера и впадает в Ушайку в районе улицы Алтайская, 18.

Может, если больше знать о городе, в котором живешь, чувство Родины постепенно родится, окрепнет? Таким вопросом задается Виктор Нилов.

«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска
«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска

Андрей Кочетков из Самары стал специальным гостем Мурашов Центра в эти дни. Идеолог фестиваля «Том Сойер Фест», развивающего волонтерское движение с целью сохранения исторической среды в городах России, назвал Томск «великим и израненным, закуклившимся в себе и не видящим своего богатства», но...

«Город, где люди собираются в 10 утра в субботу в гараже и разговаривают на такие темы, он живой, ничего у него не потеряно. Если бы мы сидели посреди рабочей недели в правительстве области, было бы все совсем по-другому», — подчеркивает Кочетков.

Он говорит об уроках, которые извлек из своего опыта организации волонтерской работы и проведения нескольких сезонов «Том Сойер Фест». В этом году фестиваль пройдет в 40 городах России и даже в одном городе Киргизии. Силами волонтерского движения отремонтировано 54 фасада по всей стране на общую сумму 15 млн рублей внебюджетных средств.

«Обратите внимание на «эффект домино» от этой активности — зачастую ремонт фасада стимулирует жителей провести ремонтные работы внутри дома или квартиры, и качество жизни людей улучшается», — рассказывает Кочетков.

«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска
«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска
«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска

Председатель комитета сохранения исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов представил участникам мероприятия когда-то своего студента, а сейчас молодого успешного предпринимателя Алексея Будникова. Алексей и его команда восстанавливают памятник архитектуры на улице Савиных, 10а.


Алексей поделился с собравшимися своим опытом реставрации деревянного дома и теми подводными камнями, с которыми он столкнулся.

«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска
Никита Кирсанов передает Алексею Будникову разрешение на производство работ на Савиных 10а.
Никита Кирсанов передает Алексею Будникову разрешение на производство работ на Савиных 10а.

На семинаре выступили такие эксперты, как председатель томского ВООПИК Мария Бокова, активно отстаивающая сохранение исторических памятников и границ исторического поселения Томска. И Раиса Добрынина, автор популярной страницы в Инстаграме о реконструкции «дома за рубль» на ул. Савиных, 10а.

Мария Бокова
Мария Бокова
Раиса Добрынина
Раиса Добрынина
Дискуссия Галины Немцевой и Никиты Кирсанова о взаимодействии власти и общества после лекции Никиты Кирсанова «Чиновник: инструкция по применению».
Дискуссия Галины Немцевой и Никиты Кирсанова о взаимодействии власти и общества после лекции Никиты Кирсанова «Чиновник: инструкция по применению».

Фотограф Сергей Медведчиков рассказывает о важности фиксации исторической среды и месте документальной фотографии в градозащитном движении.

«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска
«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска

Украшение семинара — экскурсия Елены Ерофеевой.

«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска
«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска
«Великий, но израненный». Мурашов Центр собрал защитников исторического наследия Томска

Мурашов Центр приглашает горожан стать участниками проекта по реставрации фасада старинного дома на Крылова, 5. Сейчас в доме находится детский центр благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». Волонтеры могут приходить на площадку с 11:00 по выходным дням. 

Мурашов Центр благодарит программу социальных инвестиций «Родные города» и компанию «Газпромнефть-Восток» за поддержку проекта «Сохраним Томск вместе».

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