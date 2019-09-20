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20 сентября,
2019
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Веган, зоозащитник и родители «особенных» детей расскажут томичам о стереотипах

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В пространстве «Точка кипения» пройдет очередная встреча проекта «Лицом к лицу». На мероприятии веган, зоозащитник, человек с нарушением слуха и родители «особенных» детей расскажут личные истории о преодолении стереотипов.

Веган, зоозащитник и родители «особенных» детей расскажут томичам о стереотипах

Вы узнаете, как живут в мире «слышащих» люди с нарушениями слуха, как в Томске люди защищают животных, с чем приходится сталкиваться, если ты – родитель «особенного» ребенка, и какие стереотипы существуют в обществе о веганах. Это то, что необходимо знать каждому!» — говорится в сообщении группы мероприятия в «ВК». 


Встреча «Лицом к лицу» начнется 21 сентября в 19:00 в пространстве Точка кипения по адресу проспект Ленина, 26. Организаторы просят участников зарегистрироваться по ссылке https://leader-id.ru/event/27978 или перед началом встречи.

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