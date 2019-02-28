ВЦИОМ: россияне назвали самые полезные предметы школьной программы

Математика, русский язык и история, по мнению россиян, являются самыми полезными предметами из школьной программы, знание которых пригодится в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Самым полезным школьным предметом наши сограждане называют математику (рост с 50% в 2009 году до 72% в 2019 году). Вторую строчку в народном рейтинге занимает русский язык - 64% (рост на 17% за 10 лет). Несколько реже наши сограждане называют историю (38%), литературу (37%), физику (33%). Еще реже россияне считают полезными иностранные языки (23%), химию (18%), географию (14%), информатику (12%), английский язык (11%), физкультуру (11%) и биологию (10%)», — говорится в сообщении.







На другой вопрос, знание каких предметов из программы, скорее всего, не понадобится школьникам во взрослой жизни, 6% респондентов назвали религиоведение, 5% - музыку, по 4% - рисование и физику. Еще по 3% респондентов считают ненужным изучение в школе ОБЖ, обществознания, физики и технологии (труда). При этом 7% россиян уверены, что бесполезных школьных предметов нет.





«Реже всего россияне называют бесполезными такие предметы, как второй иностранный язык, алгебра, национальные языки, география, естествознание, информатика, краеведение, литература, культура, немецкий язык, история, черчение, психология (по 1%). Впрочем, 62% наших сограждан затруднились с ответом на этот вопрос», - отметили в пресс-службе ВЦИОМ.