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03 ноября,
2019
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Васюганские болота вошли в список самых загадочных мест России

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Васюганские болота вошли в список самых мистических мест России, составленных авиакомпанией S7 Airlines в своем профиле Instagram.

Васюганские болота вошли в список самых загадочных мест России

«В Западной Сибири есть место, которое называют «русской Амазонкой». Это Васюганские болота, их площадь превышает 53 тыс. кв. км и постоянно растет. Местные жители считают, что болота созданы чертом, который пытался спрятать землю», — говорится в описании.

Помимо Васюганских болот, в список попали остров Ольхон на Байкале, Патриаршие пруды в Москве, Долина Привидений в Крыму, Телецкое озеро на Алтае, Плещеево озеро в Переславле-Залесском, Столбы Выветривания — Маньпупунер в Республике Коми и Китовая аллея на Чукотке.

Васюганские болота вошли в список самых загадочных мест России

Васюганское болото возникло 10 тысяч лет назад и считается самым большим в мире. Его площадь превышает 53 тысячи кв. км. Большая часть болота находится на территории Томской области. Васюган является основным источником пресной воды в регионе, здесь расположены около 800 тысяч небольших озер. Болото содержит огромные запасы торфа и противодействует парниковому эффекту. В 2007 году Васюганское болото было включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Государственный природный заповедник «Васюганский» занимает 614,8 тысячи гектаров на землях лесного фонда: в Бакчарском районе Томской области (362 514 га) и в Северном и Убинском районах Новосибирской области (252 289 га). На особо охраняемой территории насчитывается 123 вида сосудистых растений, 26 видов редких и исчезающих видов растений, из них два вида занесено в Красную книгу России. В Красные книги разного уровня включен 41 вид животных: четыре вида млекопитающих и 37 видов птиц.


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