В Томске обсудили судьбу музея «Следственная тюрьма НКВД»

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Накануне в Томске заседала межведомственная группа, которая отвечает за реализацию госконцепции по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Заседание длилось более четырех часов. В рабочую группу вошли представители разных ведомств, как федерального уровня — ФСБ, УФСИН, МВД, так и регионального — департаментов образования, соцзащиты, государственного архива и т. д.

Фото: Виктория Мучник

Вопросы на обсуждении были разные. В частности, о дальнейшей судьбе музея «Следственная тюрьма НКВД».

«Существует государственная концепция увековечивания памяти, которую нужно выполнять, — говорит руководитель музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич. — Обсуждались различные формы реализации этой концепции, в том числе и проблема площадей музея — их выкупа и расширения. Московский Музей истории ГУЛАГа предлагал свой проект: создания в разных регионах своих ответвлений — центров памяти. И вот на базе нашего музея планируется как раз создание такого центра памяти. Который вел бы работу с посетителями музея по поиску информации в архивах, помогал восстанавливать историю семьи. Собственно то, чем занимается наш музей и сейчас. Просто у нас нет возможности из-за стесненности в площадях эту работу широко рекламировать...»

Речь на заседании шла о возможности выкупа тех площадей, которые сейчас занимает музей. Помочь с выкупом готов Фонд памяти, созданный при Музее истории ГУЛАГа.

Фото: Сергей Коновалов

«Музей «Следственная тюрьма НКВД» — это музей, о котором знают во всех регионах, и коллеги из разных регионов переживают за судьбу этого музея, — говорит директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. — И представитель областной администрации, и члены рабочей группы надеются, что музей станет полноценным хозяином на этой территории в этом здании. И даже встал вопрос не ограничиваться только подвалом, а включиться в переговоры с другими собственниками здания. Была озвучена идея, чтобы все здание превратилось в музейный центр. Для этого нужна политическая воля и возможность договориться с другими собственниками здания. Руководство области высказало готовность быть не просто участниками, а вести этот процесс и переговоры. Будет создана рабочая группа, в которую войдут чиновники от города и области. Они будут договариваться о выкупе. Фонд памяти первый этап переговоров провел. Собственник выставил адекватную цену. Возможно, это будет совместное финансирование — Фонда памяти и города».