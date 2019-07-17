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17 июля,
2019
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Вандалы сломали рога на скульптуре коровы, установленной в Сквере студотрядов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Неизвестные сломали рога у садовой скульптуры коровы в Сквере студенческих отрядов. Скульптуру два года назад установила компания «Деревенское молочко». Она была частью детской игровой зоны и полюбилась маленьким томичам.

Вандалы сломали рога на скульптуре коровы, установленной в Сквере студотрядов
Фото: "Деревенское молочко"

Происшествие случилось накануне ночью. Была вызвана полиция.


«Площадка просматривается видеокамерами. Возможно, мы найдем хулиганов», — отметили в компании «Деревенское молочко».


Скульптура была раскрашена и установлена в сквере перед магазином «Томские товары» два года назад в рамках празднования Дня томича. В творческом флешмобе приняли участие более 300 человек.

Вандалы сломали рога на скульптуре коровы, установленной в Сквере студотрядов
Фото: "Деревенское молочко"
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