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Вандалы сломали рога на скульптуре коровы, установленной в Сквере студотрядов
3 часа назад
Неизвестные сломали рога у садовой скульптуры коровы в Сквере студенческих отрядов. Скульптуру два года назад установила компания «Деревенское молочко». Она была частью детской игровой зоны и полюбилась маленьким томичам.
Происшествие случилось накануне ночью. Была вызвана полиция.
«Площадка просматривается видеокамерами. Возможно, мы найдем хулиганов», — отметили в компании «Деревенское молочко».
Скульптура была раскрашена и установлена в сквере перед магазином «Томские товары» два года назад в рамках празднования Дня томича. В творческом флешмобе приняли участие более 300 человек.
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