Вандалы оторвали ногу деревянному участковому Анискину

Вандалы оторвали ногу у деревянной скульптуры инспектора Федора Анискина в сквере имени писателя Виля Липатова в селе Тогур Колпашевского района Томской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заведующую культурно-досуговым отделом ДК «Лесопильщик» Марину Кауфман.

«У скульптуры оторвали правую ногу, поэтому мы ее убрали из сквера. Теперь ждем, когда приедет автор — Анатолий Галайда — чтобы починить «Анискина», — рассказала Марина Кауфман. — Но к годовщине открытия сквера и установки скульптуры — 11 июня — сделать этого, к сожалению, не получится».





Она отметила, что полиция уже установила личность того, кто повредил скульптуру, им оказался подросток.

Это не первый случай вандализма по отношению к деревянной скульптуре. В прошлом году неизвестные лишили «Анискина» пальцев на правой руке.





Напомним, памятник участковому Анискину установили в сквере имени Виля Липатова в Тогуре в июне этого года. Участковый Анискин — герой «Деревенского детектива» Виля Липатова, который обрел всесоюзную известность благодаря экранизации книги.