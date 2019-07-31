Валерий Уйманов возглавил Центр по изучению истории ГУЛАГа

Центр по изучению истории ГУЛАГа, открывшийся на базе Краеведческого музея Томска, возглавил бывший председатель комитета по вопросам ГО и ЧС департамента защиты населения и территории Томской области Валерий Уйманов. Он назначен заместителем директора областного краеведческого музея по работе с мемориальным наследием и приступил к работе 30 июля.

Валерий Уйманов имеет ученую степень доктора исторических наук, занимается темой сохранения мемориального наследия уже 30 лет. Является автором более 25 работ, посвященных теме массовых репрессий и истории правоохранительных органов Западной Сибири, а также первой в России официально изданной Книги Памяти репрессированных жителей «Боль людская». Эта книга стала образцом для создания подобных изданий в других регионах страны.





По инициативе Валерия Уйманова была создана электронная база данных репрессированных жителей Томской области. Кроме того, он не раз выступал экспертом при съемках документальных фильмов о судьбах репрессированных, которые были удостоены призов на российских и международных кинофестивалях.





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